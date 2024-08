Feinmann se burló de las deplorables proyecciones del Banco Mundial: "Estamos peor que Haití"

El Banco Mundial (BM) advirtió a las economías latinoamericanas sobre la retracción de la economía y lo difícil que será para algunos países como Argentina, Venezuela o Haití, la proyección del crecimiento económico para 2024. Sobre este tema opinó y se rió el periodista Eduardo Feinmann.

En su programa por Radio Mitre expresó: "El país en latinoamérica que más va a crecer es República Dominicana, mirá vos, 5,2%", dijo y siguió: "El otro país que va a crecer es Venezuela con el 5%; Costa Rica el 4%; Paraguay el 3,8%; Honduras el 3,8%; Uruguay el 3,6%. Dónde está Argentina y bueno, la encuentro abajo, abajo, abajo con -3,6%", expresó.

Javier Milei lo hizo

El periodista de derecha, que banca hasta el final al gobierno de la motosierra con Javier Milei a la cabeza se rió de las terribles proyecciones para la economía argentina: "Estamos peor que Haití que va a crecer menos 0,3%", dijo en tono burlón.

Lo cierto es que el BM advirtió que la economía del país retrocederá a un 2,8% en 2024 y que se reactivaría en un 5% recién en 2025. En contraposición, Haití -que tuvo una contracción económica del 1,9%- retrocederá un 1,8% según las proyecciones de la organización económica internacional.

Según el mismo informe titulado "Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?", expresaron preocupación sobre las proyecciones económicas de Latinoamérica y el Caribe que se mantendrá estancada con un casi nulo crecimiento: del 1,6% en 2024.

William Maloney, economista del BM, advirtió: "Es demasiado lento para aliviar la pobreza que tenemos, es demasiado lento para facilitar la movilidad social y es demasiado lento para reducir los sectores informales que tenemos".

William Maloney, economista del BM

En esa misma línea, explicó que "esto implica que gran porcentaje de nuestra población no está cubierta por servicios médicos o por otras protecciones sociales", dijo contundente durante una entrevista con The Associated Press.

Entre las variables que existen sobre la debacle económica, el BM advirtió que fue difícil para la región recuperar la economía luego de la pandemia por coronavirus por un lado y por otro lado mencionaron que las excesivas tasas de interés que interpusieron los países más desarrollados, terminaron de romper las economías latinas.

Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel a bordo de un tanque de guerra

Casos como el de Venezuela y Argentina son los más preocupantes en cuanto a la inflación, en comparación al resto de los países latinos que mejoraron aquella cifra,

Desde el Banco Mundial advirtieron que la sostenibilidad económica depende de planificar a largo plazo instalando "reformas de infraestructura, educación y comercio". Sobre este punto, William Maloney advirtió: "La mejor, la única forma de mejorar es crecer más", dijo y completó: "Tienes que tomar las medidas para que crezca, aunque en el corto plazo las medidas pueden ser costosas".