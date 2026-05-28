Feinmann redobló los ataques contra el alumno Francisco Pitrola: lo tildó de "golpista"

La nueva toma del Colegio Nacional Buenos Aires, impulsada por estudiantes que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sigue dando qué hablar. En este contexto, Francisco Pitrola, nieto del diputado Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero y referente del FIT, se sentó a debatir sobre el plan de Javier Milei y el ajuste a la educación pública.

El joven estuvo presente en un debate sobre las universidades, donde intentó explicar su postura frente a Rocío Gómez, coordinadora nacional de la juventud de La Libertad Avanza. "Me parece importante decir que acá están hablando del sistema universitario argentino como si fuera un curro", comenzó. Sin embargo, la libertaria lo interrumpió: "La mayoría de las universidades".

El nieto de nieto del diputado Néstor Pitrola atendió a Eduardo Feinmann

"La realidad es que no es así. La mayoría de los médicos con los que nos atendemos salen de universidades públicas. Me parece que el sistema universitario argentino es, ante todo, un canal de ascenso social importantísimo", destacó, poniendo en valor la efectividad de la educación pública.

Gómez negó con la cabeza y Pitrola profundizó su postura: "Está diciendo que no, pero es así. Hoy el hijo del obrero puede ir a la universidad gracias a que es pública, gratuita y de calidad".

En la misma línea, el militante explicó que el gobierno de Milei no solo desfinancia la universidad pública, sino que el recorte comienza incluso en los colegios preuniversitarios: "Estamos viviendo un deterioro y es intencionado", sostuvo, y ejemplificó con los salarios de sus profesores, que son un 30% más bajos que los del resto de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el debate, Francisco Pitrola defendió el derecho a huelga y la necesidad de reclamar por lo que considera conquistas fundamentales de la educación pública. Sin embargo, sus dichos fueron cuestionados por Eduardo Feinmann, quien ya había puesto el foco en su apellido y lo juzgó por su familia, y también por Pablo Rossi.

"Muy bonito... 'todos deberíamos ir a la Plaza de Mayo a tirarle piedras a la Casa de Gobierno'", citó Feinmann sobre las palabras del joven, antes de ironizar: " 16 años y con ese pensamiento golpista... muy bien, Pitrola chico ".

Rossi fue todavía más duro y dejó en claro su postura: "Ya es imputable, 16 años...", soltó el panelista al aire.