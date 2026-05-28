El estremecedor relato de Danelik sobre salud mental y redes sociales: "No podía vivir con eso"

Si bien en la casa de Gran Hermano hay cámaras las 24 horas, hay algunos detalles de la vida de los participantes que no se llegan a ver. En este contexto, Danelik abrió su corazón ya fuera del reallity y contó las consecuencias de estar expuesta.

Todo sucedió durante una entrevista con Fede Popgold. La influencer confesó que atravesó un profundo cuadro emocional que la llevó a intentar quitarse la vida por la presión constante que sufría en las redes sociales.

Fuera de Gran Hermano, Danelik está dejando conocer un poco más de su historia

" Me intenté quitar la vida en un momento ", contó la tucumana en uno de los momentos más sensibles de la charla, donde habló sin filtros sobre el impacto que tuvo la exposición mediática en su salud mental.

Al recordar aquella etapa, Danelik dijo que decidió atravesar el dolor en silencio porque no quería preocupar a su familia ni mostrarse vulnerable frente a ellos: "Siempre me vieron tan bien, tan alegre, tan todo, y estar así... No podía permitir que ellos me vean así en el piso", relató con angustia.

Danelik habló de las exigencias de las redes y cómo la afectaron

Luego, reconstruyó el dramático episodio que todavía hoy le cuesta procesar: "Realmente no me acuerdo mucho... Agarré el auto, salí a comprar unas pastillas y cuando volví, me tomé un montón del blister y nada".

El relato se volvió aún más estremecedor cuando recordó cómo despertó al día siguiente. "Mi mamá estaba a la par tratando de reanimarme y ahí los vi a todos llorando. Me levanto con una imagen re fea de todos llorando en mi habitación y yo no sabía qué pasaba", contó.

Con el paso del tiempo, la influencer aseguró que tomó verdadera dimensión de lo ocurrido y reconoció la gravedad de aquel momento. "Yo siento que me intenté quitar la vida para haber hecho eso", reflexionó durante la entrevista. Además, apuntó directamente contra la presión que generan las redes sociales y la exposición pública permanente. "Era tanta la presión en las redes sociales, que no podía vivir con eso. Tanto luché por estar donde estoy que no voy a dar marcha atrás", afirmó.