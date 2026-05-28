Galperín se sintió tocado y demostró que tiene miedo de pagar impuestos por ser ultra millonario

La política argentina nunca decepciona cuando se trata de generar debates encendidos, y esta vez los protagonistas son el presidente Javier Milei, el periodista Diego Iglesias y, como si fuera poco, el empresario megamillonario Marcos Galperin.

Todo comenzó con un comentario del periodista en la radio Futurock, donde señaló que la verdadera batalla cultural sería empezar a hablar sobre la redistribución de las riquezas y el cobro de impuestos más altos a los más ricos. Una temita que, aparentemente, resonó con fuerza en los oídos de Milei y Galperin, quienes no tardaron en responder con la poca sutileza que los caracteriza.

Javier Milei y Marcos Galperín

Iglesias, en su análisis, planteó que "el gran tema de este momento histórico, no solamente en Argentina sino en gran parte del mundo, es que los ricos y los ultrarricos han logrado instalar que no les tienen que cobrar más impuestos". Además, agregó: "Han logrado instalar que 'si nos cobrás más impuestos generamos menos trabajo, si nos cobrás más impuestos destruís riqueza, si nos cobrás más impuestos me voy a vivir a otra zona donde me cobren menos impuestos".

Como era de esperarse, Milei no se quedó callado y, muy fiel a su estilo, respondió con un posteo en X, donde citó a Mises y Hayek para descalificar al periodista: "Mises sostenía que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo. A su vez, Hayek afirmaba que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Por ende, no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos ", disparó. El posteo fue titulado con el sutil epíteto de "relato envidioso"... Nada fuera del guión del beligerante presidente.

RELATO ENVIDIOSO

Mises sostenía que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo. A su vez, Hayek afirmaba que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas.

Por ende, no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos.

CIAO! https://t.co/vWJxI6Tx60 — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2026

Pero el verdadero espectáculo llegó cuando Galperin, fundador de Mercado Libre y uno de los hombres más ricos del país, decidió subirse al violento debate y claro, cantó vale cuatro. Con una entrada digna de un millonario indignado cuando le tocan sus privilegios, comentó en la publicación de Milei: "Sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado. La batalla ricos vs pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder ". Y por si eso fuera poco, agregó con tono despectivo: "Saben que por sus capacidades, en el sector privado, no podrían manejar ni un kiosco". Para rematar, lanzó una referencia algo críptica: "Zapatero es la última muestra de esto".

El presidente Milei no tardó en aplaudir la intervención de Galperin. "Claridad meridiana", escribió en respuesta al empresario, sellando así una especie de pacto tácito entre ambos para defender a capa y espada las fortunas más abultadas del país.

Marcos Galperín y la intrincada respuesta en contra de los impuestos a los multimillonarios

Como era previsible, las redes sociales estallaron cuestionando la postura del millonario y del presidente de las fuerzas del cielo. Una de las respuestas más destacadas fue la de la economista Mercedes D'Alessandro, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández, quien le recordó al empresario que "con el impuesto a las grandes fortunas se hicieron muchas cosas". Y agregó con un golpe certero: "Pero ya sabemos que te hace rajar. A quienes no les cambia la mega riqueza pagar es a ustedes ".

En cualquier caso, lo que queda claro es que ni Javier Milei ni Marcos Galperin están dispuestos a ceder terreno en esta disputa ideológica. Y mientras tanto, los argentinos siguen siendo testigos —y protagonistas— de un debate que parece estar lejos de llegar a su fin.