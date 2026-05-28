Filosófico y corrido de la realidad, Caputo se preguntó "¿qué es la gente que no llega a fin de mes?"

En un nuevo capítulo de la saga "Ministros libertarios desconectados de la realidad", Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, sorprendió -para mal- en el Latam Economic Forum. En un intento por defender las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, el funcionario no solo negó las penurias económicas que atraviesan millones de argentinos, sino que además lo hizo con una retórica que rozó el realismo mágico.

"Uno se enfrenta a la clásica pregunta '¿qué le dice a la gente que no llega a fin de mes?' y vos decís, está bien, sí, tengo que mostrar empatía porque es una realidad que hay gente a la que le pasa eso... pero están pasando el mensaje 'la gente no llega a fin de mes, antes estaba mejor'. Entonces ¿cómo contestas a eso? Porque digo, ¿qué es 'la gente'? ¿la totalidad de la gente? ¿es la mayoría de la gente? ¿alguna gente?, no me digas 'la gente no llega' porque hace dos años la gente estaba muchísimo peor y si me preguntas eso me pones en una situación de tener que corregirte", afirmó Caputo con una soltura que solo puede provenir de alguien cuyo salario no depende del salario mínimo, vital y móvil.

Luis Caputo en el Latam Economic Forum

En pocas palabras, el ministro invita a reflexionar sobre el significado de "la gente". Mientras tanto, "la gente" -esa entidad etérea y difusa para el ministro- sigue haciendo malabares para pagar el alquiler, las boletas de luz, agua o gas y si queda algo, llenar la heladera.

La brecha entre el relato libertario y la realidad cotidiana de los trabajadores parece agrandarse con cada declaración oficial: es que mientras los salarios pierden poder adquisitivo frente a una inflación que no da tregua, Caputo insiste en pintar un panorama idílico donde, según él, "hace dos años la gente estaba muchísimo peor".

Pero eso no fue todo. El ministro también se animó a hacer futurología electoral con una confianza de un libertario desconectado de la realidad: "Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política. El 2027 va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar", pronosticó ante su audiencia repleta de empresarios y miembros del círculo rojo.

Caputo parece vivir en una burbuja donde los cierres de empresas, la destrucción de empleos y la precarización laboral son problemas menores frente a indicadores macroeconómicos como el riesgo país o el aumento del índice bursátil: "Hoy la frustración de muchos políticos y periodistas es que no pueden creer lo que está pasando: shock externo, internas, todo lo que quieran, pero la bolsa sube 8%, el riesgo país va a 500 puntos y el BCRA tiene que comprar 150 millones de dólares por día. Lo esconden en los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta", sentenció.

La "gente" que Luis Caputo no ve

La pregunta es: ¿de qué "gente" habla Caputo? Porque esa misma "gente" que -según él- "no es tonta", parece estar cada vez más preocupada por llegar al próximo mes sin enfeudarse cada día más. Pero para el ministro, lo importante es que "el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente": "Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política. El 2027 va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar", dijo con contundencia.

"No hay duda que la mayoría va a seguir confiando en este gobierno. Nadie en su sano juicio que la mayoría de la gente va a querer volver al infierno en el que estábamos hace dos años y medio", insistió Caputo con seguridad férrea.

La "gente" que Luis Caputo no ve

Respondiendo a la filosófica pregunta de Luis Caputo, la respuesta sería que "la gente" son las maestras que no llegan a fin de mes, los jubilados que deben elegir entre pagar remedios o comer, los jóvenes precarizados que no pueden estudiar y los dueños de pequeñas y medianas empresas que ya no pueden sostener sus negocios.