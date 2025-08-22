Feinmann tras el ataque de Marcelo Peretta: "Me van a tener que venir a matar para hacerme callar"

Eduardo Feinmann aseguró que lo tendrán que matar para que hacerlo callar, luego del ataque que recibió por parte del candidato a diputado nacional por Movimiento Plural y titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, quien el último jueves se acercó a la puerta de Radio Mitre a increpar al periodista, a quien pateó en la cadera y le dañó su vehículo.

"Les digo a todos. Y en especial al señor Marcelo Peretta y toda su banda de apretadores. Me van a tener que venir a matar para hacerme callar. A los Peretta de la vida, les digo: me van a tener que matar para que me calle la boca. ¿De acuerdo? Hagan lo que quieran", afirmó Feinmann al aire de su programa radial, casi 24 horas después del ataque.

El conductor señaló a Peretta como "parte de la estructura patotera, sindical, mafiosa y corrupta y violenta que hay en la argentina", luego de haberse confirmado que le realizó una acción penal, que quedó a cargo del fiscal Federico Batilana, por la patada que se vio que le dio en la cadera, los daños a su vehículo y la resistencia a la autoridad que se reflejó en cómo se sacaba a una agente policial de encima cuando buscaba a Feinmann en la calle.

Durante su programa televisivo en A24 del día del ataque, el periodista dejó algunas sentidas palabras en relación a lo que había vivido. "No soy yo el protagonista. No me gusta serlo tampoco. Yo creo que el protagonista fue la violencia política, el ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el ataque a las instituciones".

"Es muy complicado", señaló sobre Peretta en particular. "Responde a los (Hugo) Moyano, a los (Roberto) Baradel. Me cuentan que además es un apretador profesional, dicho por otros sindicalistas. Tiene una suerte de ejército de apretadores. Un tipo muy, pero muy, pero muy peligroso, que en cualquier democracia seria estaría preso", añadió Feinmann

El periodista también detalló que el ataque que recibió fue "planificado" y "orquestado". "Trajo un culata de él, que me esperaba a la izquierda de la salida de la radio. Él llegó corriendo desde la derecha de la radio. Vino con su hijo, con un teléfono celular, que venía por detrás mío. Terminó pegándome una patada en la cadera y pateando el auto y rompiéndome el auto", describió.