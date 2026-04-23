Fernando Iglesias desafía las leyes de la física diplomática: ahora es embajador de Luxemburgo

El Gobierno nacional de las fuerzas del cielo de Javier Milei fue mucho más allá de lo esperado: ahora anunciaron que, cual Napoleón en el summum de su historia, Fernando Iglesias se convertirá en una suerte de omnipresente figura diplomática al otorgarle un tercer cargo como embajador.

Es que no conforme con representar a Argentina ante Bélgica y la Unión Europea, Iglesias ahora suma al Gran Ducado de Luxemburgo bajo su paraguas de responsabilidades... Un libertario, tres embajadas.

Fernando Iglesias

La acumulación de títulos es digna de un récord Guinness. Primero, Iglesias fue designado como embajador ante el Reino de Bélgica mediante el Decreto N° 6/26; apenas una semana después, el Decreto N° 18/26 lo convirtió en representante ante la Unión Europea, porque claro, y ahora, con el flamante Decreto N° 268/2026, Luxemburgo se suma a su lista de responsabilidades. Todo esto sin "perjuicio" de sus actuales funciones, según aclara el texto oficial.

Por supuesto, Luxemburgo ya dio su visto bueno —el famoso "plácet de estilo"— para aceptar al nuevo embajador, pero esta aprobación no borra de un plumazo las incógnitas sobre cómo un solo ser humano puede gestionar agendas tan diversas y complejas como las de tres entidades tan distintas: un país soberano como Bélgica, un organismo supranacional como la Unión Europea y un Gran Ducado que es potencia económica en Europa.

La justificación de Iglesias bajo el pretexto de "reducción de gastos"

El Gobierno parece justificar esta movida bajo la lógica de optimizar recursos pues, según el artículo 2° del decreto, los gastos derivados de este despliegue serán cubiertos por el Ministerio de Relaciones Exteriores . Sin embargo, esta "optimización" tiene un costo político evidente: una sobrerrepresentación que pone en entredicho la capacidad operativa de Iglesias más reconocido por insultar en redes sociales que por ser eficaz en la diplomacia argentina en el exterior.

El "super embajador" se enfrenta ahora al desafío de mantener una presencia institucional constante en tres frentes simultáneos: la relación bilateral con Bélgica, las negociaciones con las instituciones de la Unión Europea y los vínculos financieros con Luxemburgo son solo algunas de las tareas que deberá abordar.

Fernando Iglesias

La "polipresencia" del ex macrista en el panorama europeo es un claro ejemplo de que a veces la realidad supera a la ficción. En cualquier caso, lo cierto es que ahora solo queda esperar para ver si este experimento de omnipresencia diplomática será o no fructífero de manos del ex diputado troll Fernando Iglesias.