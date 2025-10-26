Grabois evitó hablar de números y confesó que la elección fue "muy difícil" porque Trump se puso al frente de la campaña

El líder de Argentina Humana, Juan Grabois, evitó hablar de números antes de las 21 horas cuando salió al búnker de Fuerza Patria, criticó al Gobierno nacional de Javier Milei y lo vinculó con la gestión de Estados Unidos, tras el swap que se cerró durante el último tramo preelectoral. "El jefe de esta campaña de La Libertad Avanza (LLA) se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent", acusó.

"Yo tengo mucha esperanza en mi país. Tengo mucha esperanza en nuestro pueblo, en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. Esto lo planteamos desde un primer momento: esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre, básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña", señaló Grabois. En ese sentido, el referente peronista aseguró que fue "una lucha desigual" que se dio "con coraje y con entereza".

"Si los resultados nos son favorables hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos. Y si los resultados son adversos, no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones", advirtió Grabois en relación a un resultado que no fue el que el peronismo esperaba en la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba una diferencia más abultada que debilitara el resultado nacional.

"Un resultado adverso sería no ganar. En Argentina si se pierde y se gana por un voto", opinó Grabois una vez abajo del escenario y en diálogo con la prensa. "De todas maneras, aunque ganamos y perdamos por 15 puntos, lo que estoy diciendo se aplica igual", reafirmó en relación al misterio del resultado.

Donald Trump y Javier Milei

El dirigente aprovechó para dejar un mensaje más político no electoral, de cara a lo que vendrá en su espacio y en el que comparte con el resto del peronismo, Fuerza Patria. "Argentina está en una situación muy mala. Hay una penetración de la narco estructura en el país, la situación social del país es pésima, la degradación es tremenda", graficó.

"Tenemos que tener mucha paz interior todos los que creemos en la justicia social y que tenemos patria, que queremos que la Argentina sea un país soberano y que no gobierne una potencia extranjera y los fondos de inversión", lanzó Grabois, sin que todavía se informaran los resultados de forma oficial.