Karina Milei le pidió ayuda a un perro de la policía y salió a hablar desde el búnker: "Estamos muy contentos"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de poca participación pública tras el escándalo de corrupción que estalló tras los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, volvió a pronunciarse en público tras el cierre de campaña bonaerense realizado por La Libertad Avanza (LLA) en Villa Trujui. No dio números y agradeció la participación, aunque la perlita la dejó la inspiración que obtuvo de un perro del operativo policial con el que "habló" antes de dialogar con la prensa.

"Hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan?", fueron las primeras palabras timoratas que salieron de la boca de la hermana del presidente Javier Milei. "La verdad, quiero agradecerles. Porque como han visto todos han sido unos comicios muy tranquilos. Ha sido en paz. O sea que eso le agradezco a todos los que participaron", siguió después. Las dificultades para pronunciar todas las letras de las palabras, se vieron como lo hacen habitualmente cuando la funcionaria se expresa de forma pública.

"Nosotros estamos muy contentos como presidente del partido y vicepresidente, porque LLA en estas elecciones estuvo en los 24 distritos. Es la primera vez. Así que estamos muy contentos con eso. Estamos contentos también por el tema de la Boleta Única. No tuvimos ninguna queja. Y ustedes saben que eso es un logro de este gobierno", señaló Karina, en un intento de despegarse del 3% que la popularizó en referencia a la coima que según Spagnuolo se quedaba de la plata que iba a la droguería Suizo Argentina S.A.

La salida a la prensa fue antes de que se presentaran las primeras cifras para aproximar un resultado general, aunque las estimaciones nacionales colocan al oficialismo nacional mejor parado de lo que esperaba. "Los números no los tenemos. Vamos a seguir esperando los números", reconoció la secretaria general de la Presidencia.

"Quiero agradecerle a todos los argentinos que fueron y se levantaron y fueron a votar, que es lo que les pedimos en todo este tiempo", insistió Karina. "Y agradecerle también a todos los fiscales que están cuidando los votos y que por favor se queden hasta último momento. Así que le agradezco muchísimo a todos", remarcó, antes de cerrar con un: "Bueno. Chau, gracias.

La vuelta a las declaraciones públicas de la hermana del presidente argentino dejó un sabor llamativo y de confirmación del rubro del gobierno nacional, que venía golpeado por la merma de apoyo que generaron los diversos escándalos que vincularon a la fuerza presidencial a la corrupción y al narcotráfico.