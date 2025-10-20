Trump promete un salvataje millonario y humilla a la Argentina de Milei: "No tienen dinero, no tienen nada...Están muriendo"

En declaraciones que hicieron temblar el tablero político y económico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que su gobierno analiza volver a comprar carne vacuna argentina. La medida, presentada como un posible "salvavidas" para el campo, llegó acompañada de un diagnóstico despiadado sobre la crisis nacional. "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo", lanzó el republicano sin ningún tipo de filtro.

Las afirmaciones se dieron a bordo del Air Force One, donde Trump explicó su posible ayuda con una mezcla de condescendencia y cálculo geopolítico. "Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", declaró.

El mandatario estadounidense reveló además que el "rescate" impulsado por su administración alcanza los 40 mil millones de dólares, en un contexto atravesado por tensiones con China y los productores agrícolas norteamericanos. "Si llevas la cuenta en casa: nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias", afirmó.

De esta manera, dejó en claro que la ayuda a Milei no es gratuita ni políticamente neutra. El tono del líder republicano volvió a subir cuando fue interpelado por una periodista estadounidense. "¿Qué tiene para decirles a los agricultores que sienten que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos?", preguntó la cronista. La respuesta fue una muestra más de su estilo frontal: "Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto".

El encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Y agregó: "Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir". Trump insistió una y otra vez con la misma idea, casi como una forma de humillar al país: "Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre... me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo".

Estas declaraciones se produjeron luego del reciente encuentro entre Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, donde el mandatario norteamericano volvió a brindarle un fuerte respaldo político, en la antesala de las elecciones legislativas argentinas. "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", había advertido Trump, condicionando su salvataje.

Desde el gobierno argentino, Milei se apuró a relativizar los dichos de su aliado. "Eso fue una mala interpretación", sostuvo el presidente libertario, al aclarar que el republicano no se refería a los comicios del 26 de octubre, sino a una cuestión "de principios". Según Milei, "mientras esté él o alguien que defienda las ideas de la libertad" en la Casa Rosada, el respaldo norteamericano estará garantizado. El jefe de Estado argentino también negó que la asistencia financiera implique concesiones soberanas.

El encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Sin embargo, tampoco había podido explicar qué iba a ceder el país a cambio de semejante suma de dinero. "EE.UU. tenía una política hacia esta región que descuidaba a sus aliados y trataba de seducir a los adversarios. Con la llegada de Marco Rubio decidieron cambiar el enfoque. Hoy premian a los aliados", aseguró Milei, presentando la subordinación geopolítica como una estrategia "de libertad". El acuerdo bilateral entre Buenos Aires y Washington, rubricado la semana pasada, incluye no solo la reapertura del mercado estadounidense a la carne argentina, sino también un swap de USD 20.000 millones, créditos adicionales por otros USD 20.000 millones y una intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario argentino para sostener al peso en plena etapa preelectoral.