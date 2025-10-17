Polémica en Santiago del Estero: denuncian uso de instalaciones de ANSES para la campaña de La Libertad Avanza

A menos de 24 horas del arribo del presidente Javier Milei a Santiago del Estero, una denuncia de los vecinos sacudió la calma previa a su visita. En el centro del escándalo aparece Ítalo Cioccolani, director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y candidato a gobernador por La Libertad Avanza, señalado por presunto uso indebido de recursos públicos con fines partidarios. Según informó Info del Estero, un lector envió a la redacción un mensaje acompañado por una fotografía que muestra una camioneta particular con cartelería proselitista de La Libertad Avanza estacionada dentro de lo que sería el garage de la UDAI de ANSES en la capital provincial. En la imagen se observan los nombres y rostros de Cioccolani, Mariló Gau, Milei y Tomás Figueroa, todos referentes del espacio libertario.

El ciudadano que compartió el material advirtió que el vehículo "no pertenece a ningún organismo oficial", aunque se encontraba dentro de un espacio institucional nacional. "¿Eso está permitido?", se preguntó, cuestionando el uso de instalaciones estatales para actividades de campaña. La imagen desató una fuerte polémica en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre la posible utilización de recursos públicos con fines electorales, una práctica expresamente prohibida por la legislación vigente. La denuncia se conoce en un contexto particularmente sensible. Este sábado, el presidente Milei encabezará una agenda de actividades oficiales en la provincia, con un amplio despliegue logístico de La Libertad Avanza, que incluye la llegada de colectivos repletos de militantes desde distintos puntos del país.

Denuncian uso de instalaciones de ANSES para la campaña de La Libertad Avanza

Mientras tanto, desde la delegación local de ANSES y el propio equipo de Cioccolani reina el silencio. Ninguno de los involucrados emitió hasta el momento una respuesta oficial ni aclaró si el uso del espacio público fue autorizado o si se trató de una acción individual. La situación genera especial malestar por el doble rol de Cioccolani, quien combina su cargo de funcionario nacional con su candidatura provincial, un límite ético difuso que ya había generado críticas previas. Diversos sectores de la oposición provincial reclamaron una investigación administrativa para determinar si existió un aprovechamiento irregular de bienes o dependencias del Estado.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa el uso político de los organismos públicos durante el actual gobierno. En este caso, la denuncia llega cuando el oficialismo libertario busca consolidar su presencia electoral en el norte argentino y mostrar una imagen de gestión ordenada. Mientras se espera la llegada de Milei a la Madre de Ciudades, la polémica promete sumar tensión a un clima político ya enrarecido. Lo que debía ser un acto de respaldo presidencial a su candidato local podría transformarse, una vez más, en un boomerang político para un gobierno que predica austeridad, pero que no logra despegarse de las sombras del privilegio y el uso partidario del Estado.