FMI exhortó a Javier Milei y pidió una macroeconomía: "Transparente, consistente y predecible"

La vocera del FMI, Julie Kozack, confirmó el intercambio entre Kristalina Georgieva y Luis "Toto" Caputo durante una conferencia de prensa en Washington, donde se abordaron los avances en la implementación del programa económico acordado para Argentina.

Según Kozack, el organismo instó al gobierno a flexibilizar las medidas de ajuste que han profundizado el freno en la actividad económica: "Las mejoras en el marco de la gestión monetaria y de liquidez deberían seguir mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados sobre la actividad económica", expresó.

Julie Kozack

Desde agosto, el gobierno de Javier Milei adoptó una serie de políticas económicas como la suba de los encajes bancarios al 53%, un nivel récord en 32 años, y el aumento de las tasas de interés, que alcanzaron el 50% para plazos fijos y hasta el 75% para los nuevos títulos públicos emitidos en licitaciones recientes. Aunque estas tasas descendieron ligeramente en los últimos días, el impacto sobre la economía real ya se hace sentir, sobre todo en los bolsillos de la clase trabajadora.

El FMI expresó su preocupación por estas políticas, señalando que su implementación podría exacerbar la desaceleración económica. En un contexto donde la inflación sigue siendo elevada y la actividad productiva muestra signos de estancamiento, el organismo recomendó al equipo económico aliviar el ajuste para fomentar una recuperación más sostenida.

Javier Milei envuelto en otro escándalo de corrupción

Otro punto crítico en la relación entre Argentina y el FMI es la intervención del Tesoro en el mercado cambiario. La semana pasada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció acciones para contener la volatilidad del dólar, rompiendo de facto con el esquema de bandas cambiarias acordado previamente con el Banco Central.

Aunque el FMI avaló esta intervención como una medida temporal frente a la inestabilidad del mercado, lo hizo con reservas. Kozack subrayó la importancia de mantener un marco monetario transparente y predecible para garantizar la estabilidad a largo plazo: "Nuestro personal fue informado sobre las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de cambios, las cuales, según explicaron las autoridades, fueron una respuesta temporal a la mayor volatilidad del mercado", dijo Kozack y advirtió sobre "la importancia de una marco monetario y de efectos transparente, consistente y predecible ".

El anuncio de Pablo Quirno

La intervención del Tesoro busca frenar una disparada del dólar que podría agravar aún más la inflación y generar desequilibrios en los precios internos. Sin embargo, esta estrategia pone en tela de juicio la capacidad del gobierno para cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI, especialmente en lo que respecta a la disciplina fiscal y monetaria.

La advertencia del FMI llega en un momento delicado para Javier Milei y su administración. La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires no solo marcó un revés político significativo para La Libertad Avanza, sino que también puso de manifiesto los desafíos que enfrenta el gobierno para consolidar su agenda económica.

Luis Caputo

En este contexto, el ministro Luis Caputo se prepara para participar en los Encuentros Anuales del FMI que se celebrarán en octubre en Washington: "Esperamos que el ministro Caputo participe de los Encuentros Anuales (del FMI) en octubre", dijo Julie Kozack, sobre este evento será clave para evaluar el progreso del programa económico de Javier Milei que parece pender de un hilo.