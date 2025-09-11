Milei dejaría sin presupuesto a las provincias: gobernadores intentan hacerlo entrar en razón

El gobierno de Javier Milei se encuentra en una encrucijada que no parece tener mucha salida. Desde que se conoció el entramado de coimas en el sector de discapacidad todo en el gobierno de las fuerzas del cielo acelerar para estrellarse en una hecatombe política sin igual. Sin embargo, el presidente es conocido por "ver una curva y acelerar", por lo que para sumar al contexto adverso, decidió vetar no sólo la Ley de Financiamiento Universitario sino también la Ley de Emergencia Pediátrica. A medida que pasan las horas, se cumplirá el plazo para el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Si bien después de la derrota en Provincia de Buenos Aires el presidente habló de "autocrítica", también habló de seguir el plan económico al pie de la letra, lo que deja claro que prioriza el equilibrio fiscal aunque eso requiere vaciar las provincias argentinas. Si bien desde el oficialismo se intentó retomar las relaciones con gobernadores haciendo revivir el Ministerio del Interior de la mano del tucumano Lisandro Catalán, lo cierto es que no parece haber vuelta atrás respecto a la decisión presidencial de vetar los ATN.

Javier Milei

Es por eso que en Casa Rosada los pasillos están que arden. Con reuniones de acá y de allá, funcionarios provinciales llegan a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intentar convencer al presidente de no hacer volar -lo que queda- del acuerdo democrático; quienes estuvieron presentes son Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo de las provincias de Entre Ríos y Mendoza respectivamente.

Estos dos representantes que supieron darle la derecha a Milei en el Congreso apoyando su plan económico, ahora se reunirán con Guillermo Francos y Toto Caputo, que serán los representantes de llevar el diálogo a buen puerto antes de que el viernes las intenciones de Milei se vuelvan realidad y el veto... también.

Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo

"Es una ley que no tiene impacto fiscal. Representa 0.05% del PBI para el 2025 y 0.15% para el 2026. Nada, no afecta el superávit fiscal", dijeron fuentes provinciales al sitio LPO para terminar de dejar en claro que si el veto se oficializa será un motivo de enojo para ese sector.

El contexto no puede ser más confuso: si bien hubo un ápice de autocrítica, gobernadores pedirán expresamente que haya un ordenamiento interno para sostener la gobernabilidad. Es que no todos tienen la misma disponibilidad para negociar; los gobernadores que forman parte de Provincias Unidas no tienen la misma fe en Milei.

La designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

Alumnos aclararon que no asistirán a la reunión que se planteará con el flamante Lisandro Catalán para quien recibieron el Ministerio del Interior como gesto de acercamiento de Casa Rosada hacia el resto del país.

El que habló fuerte y claro en representación de los gobernadores de Provincias Unidas: "Es muy difícil sentarnos nuevamente con el jefe de Gabinete o con el ministro del Interior si no están habilitados", dijo Maximiliano Pullaro para Cadena 3 Rosario y, en la misma línea expresó: "Francos es una persona muy correcta, pero no nos han cumplido absolutamente nada de lo que firmamos. Es muy difícil restablecer la confianza cuando alguien pone mucha buena voluntad, pero no tiene el poder para materializar lo que se plantea en las reuniones".