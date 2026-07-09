Tedeum del 9 de Julio: la Iglesia pidió "justicia social" y aseguró que "nadie es descartable" con Milei en primera fila

El clásico tedeum por el 9 de Julio, Día de la Independencia, contó con un fuerte mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien con el presidente de la Nación, Javier Milei, en primera fila, dejó un mensaje clarísimo en contra de muchas de las políticas de La Libertad Avanza (LLA), y pidió terminar con "la mezquindad política" de buscar "los aplausos" cuando se hace algo por el prójimo.

Luego de un discurso de Milei en Tucumán cargado de auto proclamaciones, el mensaje eclesiástico rompió con esa dinámica con una de sus principales críticas. "Pidamos a Dios que nos independice del individualismo, la competencia feroz por el protagonismo, el internismo y la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás", sostuvo Cuerva.

También criticó los "caminos peligrosos" que transita la política argentina, en relación a "la intolerancia, los enfrentamientos constantes y la descalificación del otro por pensar o ser distinto", como una síntesis del fenómeno que se conoce como "la grieta". Al mismo tiempo, el arzobispo centró gran parte de su discurso en la ayuda al prójimo, fundamentalmente a las personas que tienen discapacidades, uno de los principales objetivos del recorte nacional.

"Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche, o de despilfarro. A veces es invertir en los más débiles", proclamó. "Como cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito. Pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión", añadió.

Javier Milei rumbo a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el 9 de Julio de 2026.

"La justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás", aseguró Cuervas, en una cita directa al papa León XIV. Sus palabras también se refirieron a "los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes y los desocupados".

"Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes", consideró Cuervas, justo antes de aprovechar el clima mundialista y citar a Lionel Messi. "Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos... lo logramos", remarcó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel junto al gobernador Osvaldo Jaldo, rumbo a la Catedral de Tucumán, por las celebraciones del 9 de Julio.

El presidente tuvo un fuerte y simático saludo con el arzobispo, al ingresar a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Llegó acompañado por su jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la de Capital Humano, Sandra Pettovello; el de Salud, Mario Lugones; el de Defensa, Carlos Presti; el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Dentro de la iglesia también estuvieron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero, Adrián Ravier; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la jefa de la bancada libertaria del Senado, Patricia Bullrich.

La ausencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se debió a que la opositora al proyecto libertario se quedó en Tucumán, para la ceremonia que se hizo allí. Al igual que durante la vigilia de la que sí participó, se vio acompañada y muy cómoda con el gobernador Osvaldo Jaldo, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Casi como una declaración política de afinidades.