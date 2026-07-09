9 de Julio: Milei logró un fuerte apoyo en Tucumán y volvió a Buenos Aires para el tedeum en la Catedral

El presidente de la Nación, Javier Milei, logró una fuerte demostración de fortaleza política este jueves por la madrugada, durante la vigilia de cara al Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, con la foto que se sacó con 13 gobernadores, en miras a las negociaciones parlamentarias con la que busca lograr la reforma electoral, suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y transformar las divisiones de la oposición peronista en un capital para 2027

"No tenemos un segundo que perder", soltó Milei en un discurso que dio frente a la Casa Histórica, en el cual reivindicó los logros de su gestión como haber hecho "el ajuste más grande de la humanidad", haber terminado con "el cepo" y aprobar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La referencia fue a los meses que se vienen, fundamentales para consolidar el cambio que lleva adelante La Libertad Avanza (LLA).

"Como cada 9 de Julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte", aseguró el Presidente, en un acto en el que también participó su vicepresidenta -y enemiga declarada-, Victoria Villarruel.

Entre las confusiones más fuertes de su discurso estuvo la de comparar el Estado monárquico que regía durante el Virreinato del Río de la Plata con el que vino después, tras la Revolución triunfante que lo desintegró. "Los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025", lanzó, en relación al Pacto de Mayo que firmó con algunos gobernadores dos años atrás.

Javier Milei y su gabinete rumbo al tedeum de 2025.

"Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas", consideró Milei, quien además aseguró que evitaron "una hiperinflación", entre sus logros gubernamentales. El discurso contó con constantes aplausos, de cara a una celebración que continúa con el tedeum en la Catedral Metropolitana, del cual participará con su gabinete.

Además del gobernador local, Osvaldo Jaldo, estuvieron: el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés ; el de San Juan, Marcelo Orrego; el de Salta, Gustavo Sáenz; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Chubut, Ignacio Torres; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Santiago del Estero, Elías Suárez. Por Córdoba participó la vicegobernadora, Myrian Prunotto. La foto la completaron el Presidente y su hermana, Karina Milei.