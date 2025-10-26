Legislativas 2025: Fuerza Patria confía en resultados alentadores para la provincia de Buenos Aires

Luego de un desarrollo de las elecciones legislativas sin mayores inconvenientes, a las 18 horas cerraron los comicios en todo el país, donde se espera un fuerte escenario de disputa entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. A la espera de los primeros resultados que se conocerán luego de las 21, los voceros de Fuerza Patria anticiparon "una muy buena elección" en la provincia de Buenos Aires.

Con una participación electoral del 66% del padrón, la más baja desde el regreso a la democracia, el peronismo bonaerense espera los resultados oficiales en el búnker ubicado en La Plata. En este contexto, habló Cristina Álvarez Rodríguez: "Estamos expectantes de los resultados. Estamos tranquilos, con buenos números", afirmó.

Primeras declaraciones desde el búnker de Fuerza Patria

La dirigente agradeció a los fiscales y al pueblo por acercarse a votar: Se han expresado los bonaerenses y lo han hecho en total paz, confianza y pudiendo demostrar que es un pueblo que es consciente de sus derechos. Y es por esto que estamos expectantes, sabemos que a las 21 horas se van a dar los resultados oficiales, pero estamos tranquilos, con buenos números que van pasando".

Luego habló el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, quien sentenció: "Agradecer al pueblo bonaerense y también anticipar que los resultados que estamos teniendo en toda la provincia nos auguran un muy buen resultado y nos empiezan a demostrar que el apoyo del 55% que recibió Milei, que se anclaba en las decisiones en la provincia de buenos aires ha bajado notoriamente". "Nos da la idea que el pueblo bonaerense no apoya y acompaña con ese énfasis aquel resultado sobre que han hecho hincapié todo este tiempo", cerró el ex intendente de General Pinto.

Acto seguido habló el diputado nacional Carlos Castagnetto: "Fue una elección ejemplar. Muy feliz porque la provincia de Buenos Airees vuelve a reafirmar que hay un rechazo al gobierno de Milei y el resultado que estamos teniendo en los primeros indicios en los 135 municipios nos dan una expectativa muy importante".

Así, en el búnker de Fuerza Patria, armado en Hotel Grand Brizo, se mostrará una unión entre Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el dirigente social Juan Grabois.