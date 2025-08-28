Francos a lo Alberto y Fabiola con el Olivos gate: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es en este momento la figura política más importante del gobierno nacional, en donde juega un rol contenedor ante la crisis política que desataron los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, que vincularon con presuntas coimas en el organismo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

" Si el Presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado ", aseguró ante Radio Mitre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en relación a Spagnuolo. La frase, tras confirmar que el ex funcionario y ex abogado del Presidente fue la persona que más veces lo visitó en la quinta de Olivos, armó un hilo imaginario entre esa vergonzosa defensa y la crítica que le hizo en su momento a su entonces pareja Fabiola Yáñez, el ex presidente Alberto Fernández.

Foto que se filtró en medio de la pandemia: la fiesta en Olivos

" Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho ", había asegurado el ex presidente. Aunque en ese caso sumó un lamento porque el error ocurrió y afirmó que "no va a volver a repetirse". En este caso, ni para eso calificó Francos, quien prefirió instar a la versión acerca de que todo es parte de una campaña kirchnerista.

No obstante, sí se animó a contestar que pone las manos en el fuego por el subsecretario general de la Presidencia, Lule Menem. "A ver. Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene mucho sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y, en el tiempo que lo conozco, me parece una persona irreprochable", explicó el jefe de ministros. "Como funcionario me parece una persona de confianza", añadió.

También opinó lo mismo de "la hermana del Presidente" y defendió la idoneidad moral del mandatario. "Yo conozco al Presidente hace muchos años. Si hay una persona que le interese menos el dinero que al Presidente... usted va a ver, cuando se vaya el Presidente va a salir de la misma forma que entró. Es una persona que le interesa exclusivamente lo intelectual y resolver los problemas de la Argentina", declaró Francos. "Lo dije el otro día: no es de los que se abrazan a la caja fuerte. Milei es una persona absolutamente transparente y honesta ", agregó.

La culpa es de los kukas

El jefe de Gabinete afirmó que lo sucedido en los escándalos de coimas de ANDIS "es una operación política en momentos de campaña electoral". "Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques", reconoció.

Guillermo Francos es uno de los dirigentes que más se inmola por la gestión nacional.

"Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo", reveló.

"El kirchnerismo estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, endeudada, con el aparato productivo destruido, hay que hacerse cargo de lo que hicieron y bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno. Cuando asumieron el poder, la deuda del estado era de 144 mil millones de dólares, cuando lo dejaron era de 519 millones de dólares", denunció Francos.