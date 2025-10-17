Gime Accardi le deseó "lo mejor" a Nico Vázquez y Dai Fernández: "Lo adoro y lo voy a adorar toda mi vida"

El duelo por el amor de 18 años con su ex pareja Nico Vázquez no es fácil, pero el trabajo es la manera que encuentra Gimena Accardi para superar el dolor de finalizar una historia tan fuerte como la que la unió a su ex. Así lo explicó en un móvil que brindó, en el cual le deseó lo mejor tanto a su ex marido y su nueva pareja Dai Fernández, y además confesó que su separación fue bastante antes de lo anunciado.

Luego de contar que el trabajo la "tiene ocupada y muy feliz", y que de a poco mejora su situación de ánimo, la actriz señaló que está bien "si él está bien". "Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o sea con la que quiera. El amor de pareja se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos", reconoció ante un móvil de SQP de América TV.

Accardi también tuvo palabras para con la nueva pareja de su ex, a quien conoció en el teatro con él. "Dai es un amor. Es una divina, es hermosa, es talentosa, siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención te podés enamorar o sentir cosas. Y bien por ellos, me alegra", aseguró. A su vez, jamás sospechó de que fuera algo previo, pero reveló que entiende las especulaciones al respecto.

"Nico es un ser humano adorable. Es una hermosa persona y yo pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante, que me hizo muy feliz también y yo a él, por supuesto. Fuimos una pareja hermosa. Y ahora el tiempo dirá si seremos amigos, o lo que fuera, o trabajaremos juntos. Nos podemos cruzar, abrazar y desear lo mejor mutuamente siempre", consideró Accardi.

Nico Vázquez blanqueó su relación con Dai Fernández

"Los dos confiamos mutuamente en que sabemos lo que piensa el otro y cómo es el otro. Yo tengo confianza ciega con él en cómo va a hablar de mí, porque no tiene nada malo para decir y es lo mismo conmigo. Sabe que yo no tengo nada para decir de él", explicó ante las consultas que buscaban algo de picante en sus declaraciones.

Otra gran confesión fue cuando aseguró que con Nico venían "separados desde hacía tiempo" y que como "se empezaba a filtrar" eligieron salir a hablar. "Dijimos: 'bueno, qué mejor que comunicarlo nosotros'", recordó. Este detalle cambia bastante la sucesión de hechos y especulaciones alrededor de la separación, ya que demuestra que estaba terminada bastante antes de lo anunciado.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Tras su separación luego de 18 años, Accardi reveló ante las cámaras que volvería con Vázquez y que esa era una ventana que no quería cerrar. Aunque eso parece haber cambiado. "Ya ahora creo que no", lamentó. "Obviamente uno nunca sabe en el futuro lo que pasé. Por supuesto era un deseo, un sueño. Por eso nos casamos y estuvimos 18 años juntos, que van a ser recordados siempre con toda la felicidad y el amor posible, porque es lo que nos tenemos", añadió al respecto.

También descartó tener un vínculo muy intenso con él, a pesar de la buena onda. "Sobre todo no teniendo hijos en común, ¿para qué nos vamos a seguir viendo? No tiene sentido", indicó. "Pero sí buena onda y amor. Laburamos juntos y tenemos muchos amigos en común, con lo cual en muchos eventos nos encontramos y estamos todo el evento charlando juntos", cerró la actriz.

Nicolás Vázquez desmintió que esté por ser papá

Más allá de las palabras, en los hechos Accardi dejó de seguir en redes sociales a la nueva novia de su ex. Fue en el marco de los rumores de paternidad que les asignaron a ambos, los cuales fueron negados de forma rotunda por Vázquez a través de un extenso posteo en sus redes sociales. "No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social", protestó.