La bronca de Nicolás Vázquez tras los rumores de paternidad: "Es totalmente falso, estas cosas duelen y lastiman"

Nicolás Vázquez explotó en redes sociales luego de que circulara una versión que aseguraba que iba a ser padre por primera vez junto a su nueva pareja, la actriz Dai Fernández. El actor, visiblemente molesto, desmintió la información y denunció el uso de noticias falsas para generar repercusión mediática. "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA", escribió en su cuenta de Instagram y en X.

Y cerró con evidente enojo: "Esto es un ejemplo más de clickbait (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie, ya que es una falta de respeto". El mensaje de Vázquez llegó luego de que en el programa Pasó en América los conductores Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli especularan sobre un supuesto embarazo.

En el ciclo de América TV, los periodistas analizaron la reciente relación entre Vázquez y Fernández -ambos protagonistas de la obra Rocky- y debatieron sobre la rapidez con la que el actor volvió a apostar al amor tras su separación de Gimena Accardi. "Hace menos de un mes estaba deprimido y ahora de repente encontró el amor. Lo único que pienso de esta nota es en el ex de ella, de Dai. Este hombre se separó hace cinco minutos de esa novia", comentó Sabrina Rojas.

Por su parte, Tartúfoli fue más lejos y lanzó una afirmación que luego desató la polémica: "¿Querés que te diga algo más? Porque hoy en el corte hablábamos... Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón, vivo esa pesadilla. Y ahora con el tiempo me vas a dar la razón: Nico Vázquez y Dai van a ser padres". El conductor aclaró después que su comentario no se basaba en una información concreta, sino en una intuición personal: "Esto no es data, chicos, es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente".

Sin embargo, sus palabras bastaron para que el rumor se expandiera en portales y redes sociales, provocando la furiosa reacción del actor. Pocos días antes, Vázquez había hablado abiertamente en Sálvese Quien Pueda (América TV) sobre su vínculo con Fernández, confirmando por primera vez que estaban comenzando una relación. "Estamos bien, es algo de muy poquitos días, tratando de procesarlo también. Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora me estoy tratando de sentir bien", dijo.

Además, el actor había asegurado que su intención era "que esté todo ordenado" y reconoció que el revuelo mediático lo sorprendió. "Entiendo que es un quilombo para la gente, quizás más que para nosotros, que sabemos cómo fueron las cosas. Ni nosotros entendemos lo que está pasando", admitió con sinceridad. Respecto a la exposición de su relación, aseguró que hubiera preferido mantener el vínculo en privado, pero que decidió no ocultarlo más. "Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque son los primeros días que estoy empezando algo con alguien, que la estoy conociendo desde otro lugar. Entonces, por respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo", cerró.