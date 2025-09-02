Bullrich fue denunciada por abuso de autoridad tras su amenaza a periodistas: se mostró desesperada por las elecciones

El abogado penalista Gregorio Dalbón demandó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por "abuso de autoridad", a partir de las demandas que impulsaron desde su cartera contras los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes fueron parte de la investigación que expuso los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

La presentación del abogado de Cristina Fernández de Kirchner concibe que la acción original se enfrenta con el artículo 14 de la Constitución Nacional, que asegura "a todos los habitantes el derecho de publicar sus ideas sin censura previa", y señala que "constituye una medida intimidatoria que busca paralizar la actividad periodística, afectando la labor de informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada".

La demanda definió al ataque original como " un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático ", mientras que también señaló al artículo 32 de la Constitución, que defiende la libertad de expresión y prohíbe la restricción de la libertad de imprenta, como otro de los pilares en los que se sostiene.

"De conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión", establece el texto presentado por Dalbón.

"El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa", señalaron en la denuncia. Allí definieron la demanda como "una violación flagrante de los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión".

"El periodismo no puede ser perseguido por difundir información de interés público, ni obligado a revelar sus fuentes", aclararon en la demanda. "Esta práctica configura un grave precedente institucional, pues abre la puerta a que cualquier gobierno intente silenciar medios críticos mediante denuncias por 'inteligencia ilegal'", sumaron.

La Constitución Nacional prohíbe la censura a futuro y contra ese punto también va la demanda de Dalbón, en la cual se recuerda que "se advierte que las medidas cautelares solicitadas están dirigidas a prohibir contenidos futuros". "El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional, en tanto vulneran de manera directa la libertad de expresión (arts. 14 y 32 CN) y el derecho constitucional al secreto de las fuentes periodísticas (art. 43 CN)", agregaron allí. "No se trata, por lo tanto, de un error formal ni de una mera discusión política, sino de un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático ", cerraron la demanda contra Bullrich.

Las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo se acercan y la crisis política que atraviesa el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) llenó de dudas a los votantes, a partir del escándalo de acusaciones de corrupción en la ANDIS. En ese sentido se vio a Bullrich preocupada y nerviosa en la televisión al hablar del tema.

"Yo le digo a la gente que piense en su vida y en la de su familia, en el futuro y que saque los ruidos. Porque los ruidos arruinan la vida de la Argentina ", remarcó la funcionaria al aire de A24, a donde fue a defender las demandas contra los periodistas que impulsó su cartera de clientes..

"Piense si está más estable, si el fin de la inflación no la ayuda en su vida, si no es mejor llegar a fin de mes sin todos los días tener que pensar en cuánta plata tiene. Piense en las cosas concretas, en las que la van a ayudar a tener futuro y grandeza de país. En eso piense, por favor", requirió casi en un tono de súplica Patricia Bullrich.