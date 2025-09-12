Gobernadores alzan la voz contra el veto a los ATN: "Que no busque una foto y busque una solución"

Ya no hay vuelta atrás. Los gobernadores unidos en el frente Provincias Unidas manifestaron su descontento ante el veto presidencial a la ley que establecía el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los mandatarios criticaron duramente al Gobierno nacional de Javier Milei, y el principal señalamiento estuvo en su falta de atención a los reclamos provinciales y acusándolo de impulsar un modelo económico a merced del Fondo Monetario Internacional (FMI) que profundiza el desempleo y la pobreza en las clases trabajadoras de Argentina.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, fue contundente en su crítica durante una conferencia de prensa en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Río Cuarto: "Hoy tenemos un modelo que produce desempleo y no queremos otra frustración más para Argentina", declaró. Además, cuestionó la falta de diálogo serio por parte del gobierno de La Libertad Avanza: "Necesitamos un Gobierno que se siente a hablar en serio, que no busque una foto y busque una solución ". En la misma línea, reclamó una economía más inclusiva: "El país necesita una macroeconomía estable, pero con la gente adentro".

La sede de la reunión de gobernadores

Por su parte, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, expresó su hartazgo por el trato recibido en Casa Rosada: "Estoy cansado de ir a la ciudad de Buenos Aires, al Gobierno nacional, como gobernador de Corrientes y que me atiendan funcionarios de tercera línea y que ni siquiera prestan atención cuando vengo a exponer problemática", afirmó. Valdés también rechazó lo que calificó como un uso electoralista de las reuniones con los mandatario provinciales: "Si el Gobierno quiere una foto, puede buscar la de 9 de julio en Tucumán. Nosotros no vamos a posar para una foto con fines electorales; queremos respuestas concretas y una Argentina diferente".

Gobernadores unidos contra la motosierra de Milei

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, también se sumó al repudio, no solo contra el veto a los ATN, sino contra el rechazo presidencial a otras leyes clave como la de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario: "Vamos a insistir para que se convierta en ley", aseguró Sadir, dejando claro que las provincias buscarán alternativas legislativas con sus funcionarios de su lado, para revertir las decisiones del Ejecutivo.

Los gobernadores, agrupados en el frente Provincias Unidas, que incluye además a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), apuntaron contra lo que consideran un modelo político que margina las necesidades regionales. "¿Qué va a hacer el Gobierno para revertir la situación de desempleo y la falta de salario de la gente que no llega a fin de mes?", cuestionó Llaryora.

La publicación de Juan Schiaretti

Quedó claro así que los mandatarios de las provincias argentinas exigen medidas concretas y un diálogo con voluntad política para resolver las problemáticas de cada región, desde la desfinanciación en salud, pasando por el cercenamiento de programas educativos y hasta la nula obra pública ni de vialidad. El gobierno de Javier Milei tiene la pelota ahora y sólo los días dirán cómo responderán aquellos que "ven una curva y aceleran".