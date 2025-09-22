Gobernadores cuestionan las retenciones al 0%: "Una medida transitoria no es una política de Estado"

En medio de la tensión económica y cambiaria que atraviesa el país, el decreto presidencial que fija en 0% las retenciones agroexportadoras hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares en ventas externas desató una ola de críticas desde distintos sectores políticos. Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) alzaron su voz contra la medida que parece ser más electoralista que una manera para solucionar los problemas financieros del país.

El gobernador bonaerense Kicillof fue categórico en su análisis de la política económica del gobierno de Javier Milei. En esta línea, sostuvo que la administración e las fuerzas del cielo " necesita dólares desesperadamente " y que, para ello, recurre a medidas transitorias como el blanqueo de capitales, la flexibilización de retenciones y el endeudamiento externo.

Axel Kicillof se prepara para una elección presidencial en 2027

"El gobierno ha echado mano de diferentes decisiones transitorias para obtener dólares. Hizo un blanqueo, consiguió veinte mil millones de dólares, se esfumaron. Cambió el régimen de retenciones por tiempo determinado para acelerar la liquidación de exportaciones, y también se los ha fumado . Fue al Fondo Monetario Internacional, y tampoco fue suficiente", afirmó Kicillof, quien no dudó en calificar estas decisiones como parte de una política errática con altos costos para el país.

Además, el mandatario bonaerense cuestionó la falta de medidas estructurales que beneficien a la producción nacional y a los sectores más vulnerables: "Es un gobierno que nunca ha hecho nada a favor de la producción argentina y, por supuesto, bonaerense. Necesitamos que tome determinaciones en favor de los sectores que más están sufriendo: los trabajadores, los sectores vulnerables, la obra pública, las universidades", agregó.

Javier Milei

Desde Córdoba, el gobernador Martín Llaryora también criticó el anuncio presidencial, aunque con un enfoque distinto. Para Llaryora, la eliminación de las retenciones debe ser una medida estructural basada en una visión de largo plazo y no una herramienta coyuntural.

"La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el campo, no contra el campo", afirmó el mandatario cordobés. En ese sentido, hizo un llamado a implementar un plan integral que brinde previsibilidad, fomente la inversión y dinamice las economías regionales: "Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral", subrayó Llaryora.

Martín Llaryora

El gobernador cordobés también destacó que las economías regionales necesitan estabilidad para desarrollarse y generar empleo pero las medidas transitorias como las del decreto presidencial no hacen más que profundizar la incertidumbre en sectores clave para el país.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro también puso el grito en el cielo y se sumó al coro de críticas contra el gobierno nacional, apuntando directamente al carácter transitorio del decreto. Para Pullaro, la eliminación de las retenciones debe ser definitiva y no estar condicionada por intereses electorales o financieros.

Maximiliano Pullaro

"Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales ", expresó el gobernador santafesino. Según Pullaro, las medidas adoptadas por el gobierno no solo son insuficientes sino que generan más incertidumbre en un contexto económico ya complicado.