Gobernadores cuestionan las retenciones al 0%: "Una medida transitoria no es una política de Estado"

22 Septiembre de 2025 13:57
En medio de la tensión económica y cambiaria que atraviesa el país, el decreto presidencial que fija en 0% las retenciones agroexportadoras hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares en ventas externas desató una ola de críticas desde distintos sectores políticos. Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) alzaron su voz contra la medida que parece ser más electoralista que una manera para solucionar los problemas financieros del país.
El gobernador bonaerense Kicillof fue categórico en su análisis de la política económica del gobierno de Javier Milei. En esta línea, sostuvo que la administración e las fuerzas del cielo "necesita dólares desesperadamente" y que, para ello, recurre a medidas transitorias como el blanqueo de capitales, la flexibilización de retenciones y el endeudamiento externo.
"El gobierno ha echado mano de diferentes decisiones transitorias para obtener dólares. Hizo un blanqueo, consiguió veinte mil millones de dólares, se esfumaron. Cambió el régimen de retenciones por tiempo determinado para acelerar la liquidación de exportaciones, y también se los ha fumado. Fue al Fondo Monetario Internacional, y tampoco fue suficiente", afirmó Kicillof, quien no dudó en calificar estas decisiones como parte de una política errática con altos costos para el país.
Además, el mandatario bonaerense cuestionó la falta de medidas estructurales que beneficien a la producción nacional y a los sectores más vulnerables: "Es un gobierno que nunca ha hecho nada a favor de la producción argentina y, por supuesto, bonaerense. Necesitamos que tome determinaciones en favor de los sectores que más están sufriendo: los trabajadores, los sectores vulnerables, la obra pública, las universidades", agregó.
Desde Córdoba, el gobernador Martín Llaryora también criticó el anuncio presidencial, aunque con un enfoque distinto. Para Llaryora, la eliminación de las retenciones debe ser una medida estructural basada en una visión de largo plazo y no una herramienta coyuntural.
"La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el campo, no contra el campo", afirmó el mandatario cordobés. En ese sentido, hizo un llamado a implementar un plan integral que brinde previsibilidad, fomente la inversión y dinamice las economías regionales: "Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral", subrayó Llaryora.
El gobernador cordobés también destacó que las economías regionales necesitan estabilidad para desarrollarse y generar empleo pero las medidas transitorias como las del decreto presidencial no hacen más que profundizar la incertidumbre en sectores clave para el país.
En Santa Fe, Maximiliano Pullaro también puso el grito en el cielo y se sumó al coro de críticas contra el gobierno nacional, apuntando directamente al carácter transitorio del decreto. Para Pullaro, la eliminación de las retenciones debe ser definitiva y no estar condicionada por intereses electorales o financieros.
"Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales", expresó el gobernador santafesino. Según Pullaro, las medidas adoptadas por el gobierno no solo son insuficientes sino que generan más incertidumbre en un contexto económico ya complicado.
El decreto con la firma de Javier Milei publicado el 22 de septiembre establece una alícuota del 0% para las exportaciones de granos y subproductos. Este beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre (días después del 26 de octubre cuando se celebras las elecciones de medio término) o hasta alcanzar un tope de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). Para acceder al beneficio, los exportadores deben liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de tres días hábiles.