Cenas, charlas y salidas: el detrás de "La Scalot", el divertido grupo secreto de las parejas de los campeones del mundo

Así como "La Scaloneta" conquistó corazones dentro del campo de juego, fuera de él también hay un equipo que no pasa desapercibido: "La Scalot", el grupo de WhatsApp que reúne a las novias y esposas de los campeones del mundo. Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, contó los detalles del exclusivo chat que comparte con el resto de las mujeres del seleccionado y dejó varias perlitas que encendieron las redes. "Es muy lindo el grupo de mujeres de la selección", aseguró Valentina durante su paso por el programa de streaming Resumido, donde habló con naturalidad sobre la dinámica del grupo.

La idea nació durante el Mundial de Qatar 2022, cuando las mujeres decidieron organizarse y acompañarse durante los partidos. El apodo, claro, fue una jugada de ingenio: si ellos eran La Scaloneta, ellas se convirtieron en La Scalot. "Durante el torneo salimos a comer juntas en reiteradas oportunidades", recordó Cervantes, y confirmó que la amistad sigue viva hasta hoy. Aunque la actividad del chat baja durante el año, se reactiva con fuerza cuando se acercan torneos importantes. "Todavía no se habla del Mundial 2026, pero más adelante seguro sí", anticipó entre risas.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando le preguntaron si Tini Stoessel, la pareja de Rodrigo De Paul, forma parte del grupo. "Sabés que no sé, tendría que chequear, pero debe estar", respondió Valentina con humor. A lo que la conductora Nazarena Di Serio agregó: "O capaz cuando se case". Pero Cervantes fue contundente: "No hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco". Recordemos que las "veteranas" del grupo tuvieron una suerte de cortocircuito con la cantante años atrás debido a la amistad que habían forjado con Camila Homs y al conflicto que se originó por su vínculo con De Paul.

Pero tiempo cura cualquier herida y con esa aclaración, dejó en claro que el grupo incluye tanto a novias como a esposas de los futbolistas. En La Scalot, el estado civil no importa: lo que cuenta es la complicidad, el apoyo y las risas compartidas detrás de cada partido. Y aunque el paso del tiempo trajo separaciones y nuevas historias, el espíritu del grupo se mantiene intacto. Desde su creación, allá por 2022, algunas parejas del plantel se disolvieron -como las de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, Exequiel Palacios y Yésica Frías, o Thiago Almada y Alanis Poza-, mientras otras comenzaron nuevos romances, como la de Mac Allister y Ailén Cova.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

También hubo despedidas: con el retiro de Ángel Di María, su esposa Jorgelina Cardoso, una de las máximas referentes del grupo, se alejó de la dinámica diaria. Pero según Cervantes, no hay expulsiones: "Sacar, nunca se saca a nadie. La que sale, lo hace porque quiere, pero nunca se echó a nadie. Suponete que se separe, sale sola, nadie echa a nadie", aclaró entre risas. Sobre sus vínculos más cercanos, Valentina destacó la buena relación con todas y recordó con cariño a las que ya no forman parte del chat: "Conocí a muchas, algunas que ya no están como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón".

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Mientras La Scaloneta sigue su camino rumbo al Mundial 2026, La Scalot también se prepara -a su manera- para acompañar a los jugadores que vestirán los colores del país en una nueva aventura. Con cenas, apoyo incondicional y un grupo de WhatsApp que no para de sonar, las mujeres detrás de los campeones demostraron que la unión también se juega fuera de la cancha.