Tensa calma de Pablo Quirno que aseguró: "No tenemos incertidumbre sobre este lunes"

El secretario de Finanzas y futuro canciller, Pablo Quirno, envió un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros y reafirmó la continuidad del programa económico del Gobierno en un día electoral cargado de ansiedad por las legislativas que más bien parecen una plebiscito nacional.

"No tenemos incertidumbre sobre este lunes. Para nosotros, no hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023", aseguró Quirno tras emitir su voto.

Pablo Quirno y Javier Milei

El funcionario destacó la estabilidad que se busca transmitir al mercado financiero, subrayando: "A los mercados no hay que mandarles un mensaje, sino darles tranquilidad". En esa misma línea confió en que "a partir de este lunes, una vez despejada la incertidumbre que se creó en estos últimos meses y exagerada de alguna manera, todo se va a ir calmando", dijo Quirno confiando en que esta estabilidad le permitirá avanzar en las reformas necesarias para consolidar la gobernabilidad de La Libertad Avanza.

Quirno también hizo referencia a los desafíos enfrentados en el Congreso en los últimos meses, pero se mostró optimista sobre el futuro: "Ya realizamos un montón de acciones en el Congreso, salvo los últimos cuatro meses donde se dedicaron a ir en contra de lo que estábamos haciendo , pero estamos muy confiados de que a partir de este lunes vamos a poder consolidar lo que estamos haciendo".

Pablo Quirno

A partir de este lunes, Pablo Quirno estrena un nuevo rol como canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein que se dio después de una fallida y vergonzosa reunión con Donald Trump. Sobre este tema, expresó: "Tengo las mejores expectativas. Es un honor y una responsabilidad muy grande la que me dio el Presidente de acompañarlo desde otro lugar en la Cancillería para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo".

El futuro canciller destacó: "Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento en exportaciones y en inversión. Vamos a profundizar las relaciones con todos los países para aumentar la inversión, dar más trabajo en Argentina y que eso también traiga crecimiento".

Scott Bessent