Guillermo Francos le contestó Mauricio Macri y presionó a Javier Milei: "No veo por qué no lo vaya a llamar"

En una jornada electoral marcada por las tensiones políticas y las ansiedad sobre loq ue pueda llegar a pasar con el resultado, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se presentó a votar en el edificio Santo Tomás Moro de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero.

Francos, al ser consultado sobre su continuidad en el cargo, no despejó las dudas y afirmó: " El Presidente va a pensar en función del resultado electoral ". En ese sentido, subrayó que todos los ministros están "a disposición del Presidente" y que será él quien decida sobre el mejor equipo para avanzar en esta nueva etapa: "No dije que descarto o no descarto, esto lo decide el Presidente", enfatizó.

Los días de votación como el de hoy son días de enorme alegría, porque vivimos en democracia y la gente puede expresarse con total libertad. Voté con optimismo y confianza, convencido de que, a través del diálogo y el consenso, debemos impulsar cambios importantes de cara a la... pic.twitter.com/MY7NThe6zy — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) October 26, 2025

El jefe de Gabinete también hizo hincapié en la necesidad de consensos y acuerdos políticos para sostener lo que le queda de gobernabilidad: "El Presidente ya ha dicho que se viene una etapa de cambios y reformas importantes para los cuales deben conseguirse consensos y acuerdos con legisladores actuales, los que se elijan y los gobernadores". Además, destacó que " el equilibrio fiscal seguirá siendo el punto número uno " e hizo hincapié en "una línea clara de diálogo hacia afuera".

Sin embargo, uno de los momentos más significativos de sus declaraciones fue el guiño hacia el expresidente Mauricio Macri que se mostró un poco enojado por la incorporación de Pablo Quirno como canciller y no una persona de su confianza.

Pablo Quirno y Luis Caputo

Francos fingió demencia, ponderó su figura y destacó la buena relación entre Macri y el presidente Milei: "El presidente (SIC) Macri sigue siendo una persona muy importante en el país, muy respetada internamente, y el Presidente tiene muy buen diálogo con él. No veo por qué no lo vaya a llamar; seguramente conversarán para trabajar juntos por el futuro de la Argentina", afirmó.

Por su parte, Macri había manifestado su disposición a colaborar con el Gobierno tras emitir su voto: "Espero que el Gobierno emprenda una agenda de cambio. Milei tiene mi número ", declaró muy picante

Francos también aprovechó para analizar los desafíos del Gobierno de las fuerzas del cielo en un contexto económico que pende de un hilo y depende exclusivamente de los Estados Unidos: "Haber tomado el Gobierno en las circunstancias en las que se lo tomó, con ese nivel de inflación aterrador, habiendo superado varias etapas... me parece que son cambios importantes y generan un desgaste lógico. Pero veo a un equipo de Gobierno con mucho optimismo y entusiasmo ", aseguró.

Finalmente, destacó la implementación de la boleta única papel como un avance significativo: "Lo veo bien. Me pareció un sistema sencillo y rápido". Sobre lo que realmente preocupa a todos, la inestabilidad cambiaria del lunes 27 de octubre, Guillermo Francos dijo: "Todos los altos y bajos de las últimas semanas tienen que ver con la volatilidad que se generan en los días previos a una elección".