Guillermo Francos negó ser reemplazado por su archienemigo Santiago Caputo: "Ha habido mucha operación"

En medio de los rumores sobre posibles movimientos en el Gabinete del presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió categóricamente que vaya a ser reemplazado por su archienemigo político Santiago Caputo o que asuma otro cargo en el Gobierno.

"Empecé siendo ministro de Interior, el Presidente me pidió que fuera jefe de Gabinete. ¿Qué puedo cumplir? Creo que nada . He cumplido un rol que el Presidente valora, si él cree que tiene que generar un cambio lo hará, pero no creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado", aseguró Francos en una entrevista con radio La Red.

Guillermo Francos

Los rumores sobre su posible salida tomaron fuerza tras la renuncia de Gerardo Werthein en Cancillería, lo que llevó a especulaciones sobre un eventual traslado de Francos a ese ministerio. Sin embargo, la designación de Pablo Quirno, quien asumirá formalmente esta tarde, puso fin a dichas especulaciones. Además, se había mencionado la posibilidad de que Caputo lo reemplazara en su actual cargo, algo que Francos también desestimó: " Ha habido mucha operación, comentarios sobre distintos momentos . En fin, son circunstancias de la política".

El jefe de Gabinete se mostró firme en su postura y dejó claro que los cambios en el Gabinete dependen exclusivamente del presidente Milei: "El Presidente nunca me hizo un comentario sobre esto, tengo una relación de muchos años con Milei, tiene la suficiente confianza para transmitirme cualquier dificultad que pueda suceder. No me ha dicho nada. Yo sigo en mi cargo y trabajando como todos los días , ahora con más tranquilidad porque voy a contar más diputados". Estas declaraciones echarían por tierra los rumores de que Caputo pudiera asumir ese rol reemplazando a Francos con quien tuvo varios idas y vueltas en estos dos años de gestión libertaria.

Pablo Quirno

Es por eso que, hasta el momento, los cambios confirmados incluyen las carteras de Seguridad y Defensa, con Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, quienes asumirán sus bancas legislativas.

Por otro lado, Francos destacó el trabajo constante del Gobierno para construir consensos con los gobernadores, un aspecto clave para avanzar con las reformas planteadas por el Ejecutivo en esta nueva etapa tras ganar las elecciones legislativas: "Hablamos permanentemente con los gobernadores, no es una circunstancia nueva o algo novedoso. Todas las semanas hablamos, vienen aquí, vamos, el ministro de Interior viaja, hablamos por teléfono. Estamos en contacto permanente", afirmó.

Patricia Bullrich y Luis Petri

Guillermo Francos subrayó la importancia de "construir acuerdos para aprobar leyes" como uno de los principales objetivos del Gobierno tras la derrota al peronismo. Esta línea, nombró a Lisandro Catalán, un funcionario casi fantasmagórico en el gobierno de La Libertad Avanza: