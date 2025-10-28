Sebastián Wainraich fulminó a los twitteros libertarios: "Todo eso es chiquitaje"

El mundo de las redes sociales y las nuevas generaciones parecen llevarse todo por delante, incluso los políticos tratan de llegar a ese público. En este contexto y a dos días de los resultados de las elecciones legislativas, Sebastián Wainraich apuntó contra los twitteros en las campañas políticas.

Es de público conocimiento que Javier Milei mueve cientos de bots e influencers libertarios, entre ellos Daniel Parisini el conocido "Gordo Dan", que tras el triunfo de La Libertad Avanza cumplió la promesa y se rapó en vivo en su programa de stream.

Sebastián Wainraich se metió de lleno en el debate post elecciones legislativas

"Tengo la sensación de que todo estos, Gordo Dan y los twitteros, todo es chiquitaje ", comenzó su crítica el periodista y le bajó el precio a quienes creen que están detrás de una campaña política y son meros caballitos de batalla de un partido.

"No mueve las agujas de una elección", continuó Wainraich sobre el rol que tienen los comentarios de estos influencers libertarios a la hora de contar los votos de las urnas: "El show del Movistar, no pasa nada", siguió quitando valor a los últimos movimientos de Milei y su séquito.

Al debate se sumó Nacho Girón: "La campaña del peronismo en la provincia de Buenos Aires no fue buena". Así mismo, los presentes en la mesa coincidieron al afirmar que ningún partido político hizo campaña con un tema tan importante y actual como la inseguridad. Y es que es de público conocimiento que uno de los grandes males del conurbado es la inseguridad que se vive en las calles así como en las entradas de las viviendas cuando los ciudadanos son atacados al llegar a sus casas.