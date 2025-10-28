Misterio en Tucumán: todavía no hay detenidos por el asesinato del contador que encontraron dentro de un freezer

El misterio envolvió a la ciudad tucumana de Aguilares, luego de que una mujer encontrara a su hermano, el contador José Antonio Romano de 52 años, asesinado dentro de un freezer en su domicilio. La investigación hasta el momento no tiene pistas serias sobre quién ultimó al hombre que trabajaba en la Dirección General de Rentas de la capital provincial.

Cuando la noticia trascendió el domingo las afirmaciones aseguraban que el cuerpo estaba desmembrado, aunque esa información fue negada explícitamente por la investigación. Lo que sí confirmaron a Infobae son las marcas de haber sido estrangulado de manera mecánica, a partir de una herida profunda que tiene en el cuello.

El hogar de Tucumán donde encontraron al contador José Antonio Romano asesinado en un freezer.

" El cuerpo se encontraba entero y había sido introducido de esa forma al freezer ", reveló el fiscal Miguel Varela de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. El momento en que lo asesinaron a Romano, de acuerdo a los peritos forenses, fue entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, día del hallazgo.

La hermana de la víctima ingresó al hogar ubicado en avenida General Savio y Virgen del Carmen luego de que le llamara la atención un mensaje que recibió de él. "Ella manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Luego recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano", explicó Varela a la prensa.

A partir de darse con esta escena, la investigación se desplegó con celeridad para dar con el autor del crimen. Sólo unas horas antes había aparecido la camioneta de Romano en el barrio Villa Nueva de la misma ciudad. Este martes una pericia se encargará del vehículo, mientras que todo el potencial se encuentra detrás de las imágenes de las cámaras de seguridad aledañas a la escena del crimen, para dar con el responsable.

El mismo domingo la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se acercó a la casa de Romano para disponer de las primeras medidas. "Estuvimos recolectando testimonios de familiares y relevando el entorno fílmico de la zona para ver movimientos de vehículos o el ingreso de personas al domicilio", reveló el fiscal.

Durante la inspección natural, los fiscales detectaron manchas de sangre y signos de arrastre hacia el freezer, aunque nada más dentro del hogar que llamara la atención. La descripción de Romano según sus allegados era la de una persona muy reservada y de bajo perfil, a la que no se le conocían conflictos previos.

Romano, nacido el 23 de febrero de 1973, estaba registrado en su actividad principal como "servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo", además de "expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador", aunque también se dedicaba a su profesión oficial, por la cual figuraba como empleado del gobierno de la provincia de Tucumán.