Habló el libertario que insultó a Mercedes Sosa: disculpas a medias y reivindicación de la "batalla cultural"

En un país donde la memoria colectiva guarda a Mercedes Sosa como un símbolo de arte, resistencia y lucha, las declaraciones del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, caen como una afrenta imperdonable. Los insultos que se viralizaron a una de las figuras culturales más importantes de Argentina no solo desataron indignación, sino que dejaron al descubierto un desprecio alarmante del espacio político de Javier Milei hacia el legado de quien dio voz a los pueblos y llevó la música popular argentina a los rincones más lejanos del mundo.

Ferreira, militante libertario y funcionario público, intentó ofrecer un pedido de disculpas tras el escándalo que él mismo desató, pero lejos de reparar el daño, sus palabras parecen haber echado más leña al fuego. En diálogo con Enterate Play, el coordinador aseguró: "Yo asumo que estuve mal y mi error". Sin embargo, lo que podría haber sido un acto de contrición genuino se convirtió rápidamente en una justificación ideológica que deja un sabor amargo.

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán "Mercedes Sosa"

"Yo no pongo en duda el talento y la importancia de Mercedes Sosa como artista en Tucumán", afirmó Ferreira, como si eso bastara para atenuar el impacto de sus palabras. Pero inmediatamente después, intentó defender lo indefendible: dijo que la "descripción física" estuvo "fuera de lugar" pero que mantiene su postura en cuanto a lo ideológico porque es "innegable que la artista era comunista". Con estas declaraciones, Ferreira no solo reafirma su agravio, sino que lo enmarca dentro de lo que él llama una "batalla cultural" contra el comunismo y el socialismo.

La falta de autocrítica es evidente. Aunque admite que estuvo mal "en cuanto a agredir a alguien que ya no está", Ferreira insiste en mantener su postura ideológica. "Yo soy liberal y conservador. Ante el comunismo y el socialismo, nosotros damos lo que llamamos batalla cultural. No voy a bajarme de mi postura ni voy a cambiar lo que dije porque es lo que pienso", subrayó

El descargo de la familia de Mercedes Sosa

El escándalo estalló cuando se viralizó un posteo en la red social X, donde Ferreira escribió: "Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari". Las reacciones fueron inmediatas. Desde los seguidores de Mercedes Sosa hasta su propia familia repudiaron los dichos del funcionario. Incluso el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se sumó al clamor popular al exigir su renuncia.

Sin embargo, Ferreira, lejos de asumir las consecuencias políticas de sus actos, condicionó su salida del cargo a la renuncia del ministro del Interior, Darío Monteros. Este intento de desviar la atención y diluir su responsabilidad no hace más que subrayar su falta de compromiso con el rol público que ocupa. Su justificación de que "Twitter y la vida real e incluso las otras redes sociales a veces son muy distintas" es una excusa inaceptable para alguien que debería ser consciente del impacto de sus palabras.

Osvaldo Jaldo

El pedido de disculpas de Enzo Ferreira, plagado de peros y condicionamientos, no convence. Más bien, deja en evidencia una actitud arrogante y una incapacidad para entender la gravedad de sus palabras. En lugar de asumir plenamente su error, el funcionario optó por victimizarse, sugiriendo que todo esto es parte de una "operación mediática" en su contra por haber denunciado irregularidades en el Ministerio del Interior. Esta estrategia no solo es poco creíble, sino que también intenta desviar la atención del verdadero problema: su falta de respeto hacia una figura icónica y hacia el cargo público que ocupa.