Habló Pablo Yedlin sobre el caso de coimas en ANDIS: "Karina va a tener que volver, la vamos a esperar para que dé explicaciones"

El Congreso vive días de muchísima expectativa desde que hace un mes, gracias a un investigación periodística, se conoció un entramado de coimas, sobreprecios y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que quedaron pegados altos funcionarios del gobierno libertario que van desde Karina, hermana y Secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei pero también el principal armador político de La Libertad Avanza, Eduardo "Lule" Menem.

La droguería Suizo Argentina, muy cercana al gobierno libertario, también quedó en el medio por sobreprecios del 5% que pasaron a ser luego del 8%, quedándose así con el 3% de lo que ingresaba Karina.

Karina Milei

Esta situación no pasó inadvertida en el Congreso donde sus funcionarios no tardaron en pedir explicaciones; sin embargo, todavía no consiguen que Karina se siente a dar su versión de los hechos en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin, diputado de Unión por la Patria.

En una entrevista para BigBang , el diputado peronista se posicionó en la vereda del frente del gobierno libertario y cuestionó al Ejecutivo en cuanto a las responsabilidades políticas y judiciales que derivan de este caso.

En el centro, Pablo Yedlin en la comisión de Asuntos Constitucionales junto a la de Acción Social y Salud Pública

"A partir del conocimiento de los audios de coimas del 3%, 8% en compra de medicamentos para la gente con discapacidad hechos por el propio titular del ANDIS, que fueron de público conocimiento, y también ahora, una vez que se levantó el sitio de sumario, con declaraciones de personajes participantes de estos audios como Cerimedo, etcétera, el Congreso de la Nación decidió pedirle explicaciones a quienes están nombrados en los audios, tanto a Mario Lugones como Ministro de Salud y encargado y responsable de la ANDIS, como a Karina Milei", señaló Yedlin mencionando a Fernando Cerimedo, dueño del medio La Derecha Diario que no sólo no negó la veracidad de los audios sino que terminó de embarrar al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El proceso legislativo avanzó con firmeza. Según informó el diputado, "este pedido tiene que pasar por las comisiones; Salud le había dado dictamen, pero Asuntos Constitucionales no se reunía. Emplazamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ayer fue la reunión de Asuntos Constitucionales con Salud, conseguimos una aplastante mayoría de más de 41 firmas a favor de esto que ya tiene dictamen de mayoría. Esto tiene que ir a una sesión; en esa sesión el pleno de la Cámara tiene que votar y con ese voto entonces Karina Milei y Lugones tendrán que venir al cuerpo a dar explicaciones".

Fernando Cerimedo

Para Yedlin, esta interpelación no sólo busca esclarecer los hechos sino también evidenciar un posible esquema de corrupción estructural: "Es muy importante que el Poder Ejecutivo nos explique qué es esto, porque si realmente esto fuera real, estamos frente a un hecho gravísimo de corrupción , en un momento en donde este gobierno está quitando pensiones a discapacitados, está aumentando el valor de los medicamentos, está generando una situación gravísima... Resulta ser que la compra de medicamentos por la ANDIS tenía un 8% sobreprecio que iba a los bolsillos de estos funcionarios. Entonces, si esto es así, es gravísimo".

Aunque la justicia ya está investigando el caso y Karina Milei está imputada, Yedlin enfatizó la necesidad de asumir las responsabilidades políticas: "Hay responsabilidades políticas que no podemos seguir obviando, o sea, Mario Lugones sigue estando a cargo de la ANDIS". Además, advirtió que esta situación podría no ser un caso aislado: "No creo que se dé solamente en ANDIS ni tampoco creo que sea la única droguería que tenga este sistema de acuerdo con el Gobierno Nacional ".

Mario Lugones sigue a cargo de la ANDIS

El legislador también destacó las herramientas disponibles desde el Congreso: "Nosotros tenemos como herramienta acá el pedido de informe por escrito, la invitación a funcionarios a que vengan a explicarnos y tenemos esto: los informes verbales que son las interpelaciones y después ya tenemos la posibilidad del juicio político . No tenemos muchas más opciones acá desde la Cámara de Diputados. Así que Karina va a tener que volver en algún momento y cuando vuelva la vamos a estar esperando para que dé las explicaciones".

Yedlin no dudó en señalar los desafíos políticos del gobierno actual: "Está muy comprometido el gobierno de Javier Milei. A él le quedan dos larguísimos años para gobernar". Sin embargo, aseguró que desde el espacio político peronista se trabajará para garantizar la estabilidad institucional: "Nosotros somos garantes de que esa gobernabilidad se sostenga. Vamos a trabajar todos para que el gobierno de Milei siga adelante los dos años que vienen".

Al gobierno de Milei todavía le restan dos años de gestión

El diputado criticó duramente las políticas implementadas por Milei y llamó a un cambio urgente: "Lo que tiene que cambiar Milei son las políticas. Lo que tiene que hacer es juntarse con la oposición, juntarse con los gobernadores, juntarse con los Diputados, con los Senadores, expresar cuál es su voluntad de gobernar, cuáles son las reformas que quiere establecer, discutirlas entre todos y ver cómo hacemos para que no queden afuera de estas políticas la mayoría de los argentinos".

Yedlin fue contundente al describir el impacto negativo de las decisiones económicas del gobierno: "Nuestra industria está camino al industricidio, nuestras economías regionales están en crisis, nuestras universidades están en situación caótica, nuestros hospitales públicos también y nada de esto cambia porque el Tesoro de Estados Unidos le dé 20 millones de dólares . Lo importante es dónde se van a usar estos 20 millones".

Milei en Estados Unidos

En relación a cómo afecta esta situación al gobernador Osvaldo Jaldo y su relación con Javier Milei, el diputado tucumano reconoció los cambios en la postura política del gobernador frente al gobierno nacional: "Osvaldo ha sido uno de los gobernadores que más apoyó las medidas de Javier Milei, a pesar de que yo no coincidí para nada en este apoyo porque intuía que todo esto que iba a hacer Javier Milei o las herramientas que le dimos iban a ser aplicadas en contra de los tucumanos", dijo en clara referencia a la Ley Bases y al polémico DNU 70/2023.

Sin embargo, Yedlin destacó un cambio reciente en Jaldo: "Hoy Osvaldo Jaldo está ya del otro lado, entiende esto de otra manera. Esperemos que no sea solamente para la campaña ; esperemos que después de la campaña y con un triunfo muy importante -creo que vamos a tener el peronismo unido en Tucumán- podamos seguir sosteniendo una oposición a este gobierno que lo lleve a cambiar las políticas".

Milei y Jaldo durante la firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica

Muy lejos del Congreso argentino, en tierra de Donald Trump, los libertarios vivían una fiesta: Karina sonriente y orgullosa de su hermano que sostuvo una carpetita con un tweet de apoyo del mandatario yankee, todo esto con el ministro de Economía Luis Caputo que celebró el endeudamiento argentino con el Tesoro estadounidense y el Banco Mundial.

La pompa y circunstancia libertaria no pasaron desapercibidas para Yedlin, quien expresó su descontento frente al doble endeudamiento anunciado por Caputo y Milei: "Para mí es muy triste que el plan económico tan evidentemente fracasado de Caputo y Milei tenga que ir corriendo a Estados Unidos a pedir más endeudamiento para la Argentina y que esto se festeje".

Luis Caputo

El diputado subrayó la necesidad de transparencia en estos acuerdos financieros: "Si es un endeudamiento internacional tiene que pasar por el Congreso; tenemos que saber bien a qué tasa lo vamos a devolver, cuáles son los plazos para devolverlo, cuáles son los compromisos que este gobierno va a tomar para recibir ese dinero". Cuestionó además el impacto real del endeudamiento: "Esto no es un préstamo personal para la familia Milei. Esto es un préstamo enorme para todos los argentinos que lo van a pagar nuestros nietos".

Finalmente, Yedlin apuntó contra lo que considera un sistema diseñado para beneficiar intereses específicos: "Aparte un gobierno que venía diciendo que todo marchaba de acuerdo al plan, que todo funcionaba perfectamente y ahí vemos que esto era absolutamente falso, porque si ellos tenían el dinero suficiente para sostener el dólar, ¿para qué tuvieron que pedir más prestado? No termina de cerrar. Me parece que acá hay grandes ganadores en este sistema, que son las mesas financieras amigas de Caputo, y enormes perdedores, que somos la mayoría los argentinos, sobre todo los del interior, los que dependemos de economías regionales, del mercado interno, estamos muy complicados".

Luis Caputo, Karina y Javier Milei junto a Donald Trump y el canciller Gerardo Werthein

Con estas declaraciones, Pablo Yedlin dejó claro su postura crítica hacia el manejo político y económico del gobierno actual con Javier Milei al frente y con Luis Caputo moviendo los hilos por detrás. La citación pendiente para Karina Milei promete ser un capítulo clave en este complejo escenario político argentino.