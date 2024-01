Hay quórum para tratar Ley Ómnibus: el Congreso está que arde rodeado de fuerzas federales

Finalmente el Gobierno encabezado por Javier Milei garantizó el quórum para poder realizar la sesión especial en la Cámara de Diputados para dar paso a la discusión y votación favorable de la llamada ley "Bases", aunque aún hay fuertes diferencias sobre la propuesta impulsada por el gabinete sobre la autorización para privatizar más de cuarenta empresas públicas.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, acordó durante toda la semana con los jefes de la sesión para comenzar con la discusión a las 10 de la mañana, en una jornada que se extenderá más de 35 horas y donde se definirá a qué hora se hará un cuarto intermedio (es decir, si se realizará antes o después de la aprobación de la ley en general).

Guillermo Francos llega al Congreso.

Del encuentro con Menem, asistieron la vicepresidenta primera del cuerpo, Cecilia Moreau de Unión por la Patria (UxP); el vicepresidente segundo, el radical Julio Cobos; de la UCR, Rodrigo de Loredo; del Pro, Cristian Ritondo; de Hacemos, Miguel Angel Pichetto, los presidentes de bloques de UxP, Germán Martínez y del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.

Cómo serpa la sesión para discutir la normativa de Milei

Según informaron, la jornada arrancará conducida por el presidente de la Cámara de Diputados y el cuerpo tomará juramento a los diputados Ernesto Alí ( de UxP-San Luis)y Alida Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ya que está en el puesto de ministra de Relaciones Exteriores. Luego, el plenario del cuerpo legislativo tendrá su hora y media de cuestiones de privilegio y declaraciones políticas, previo al debate del dictamen de mayoría.

Además, se discutirán los cambios (que ya tienen mayoría de votos positivos), que se redujeron de 524 a 385 artículos, y se leerán al comenzar el debate que será abierto con el discurso que pronunciará el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoromi. Cabe destacar que cada capítulo de la ley cuenta con una base de 104 votos en contra; 99 son de diputados de Unión por la Patria y 5 forman parte del Frente de Izquierda, que ya aseguró que rechazará todos y cada uno de los puntos, ya que la normativa es considerada "una locura".

La sesión durará 35 horas.

El oficialismo se garantizó el piso de 129 diputados para habilitar la sesión, ya que tanto la bancada radical, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación anunciaron que colaborarán para conformar el quórum y anticiparon que votará en general el dictamen de la mayoría.

La Libertad Avanza, tiene 38 diputados y 7 aliados firmes, pero necesitará el respaldo de las tres bancadas para poder aprobar cada artículo de la normativa, ya que muchos están en discusión, como lo es por ejemplo la privatización de las empresas públicas y el Impuesto País.

Hasta ahora, el Gobierno de Milei tiene garantizados más de 140 votos para la aprobación en general y necesita reunir por lo menos 128 sufragios para imponerse en cada capítulo del dictamen del proyecto que discute con todos los sectores y polemiza desde el anuncio en diciembre.

Despliegue de seguridad y la policía preparada para contener a los manifestantes

Durante las primeras horas de la mañana se registró un fuerte operativo en las inmediaciones del Congreso Nacional, en la previa de lo que será el debate de la Ley Ómnibus.

Este despliegue incluyó efectivos de la Policía Federal y Gendarmería frente al Congreso y la sede del parlamento permanecía vallada y numerosos efectivos de fuerzas de seguridad que lo rodean. Allí, se espera la conglomeración de organizaciones sociales, derechos humanos, de la cultura, estudiantiles, sindicatos combativos, asambleas barriales y partidos de izquierda, que harán una "vigilia de necesidad y urgencia" en rechazo al proyecto de ley.

Por su parte, la diputada del FIT, Myriam Bregman, se refirió a este día en diálogo con Splendid 990 y aseguró: "Hoy llegó la hora de la verdad, hay muchos de ellos que no les importan para nada porque quieren que este ajuste se mantenga. Todos estamos ahí para resistir, sino, ¿para qué se hacen elegir? Lo que vi en estos días es de no creer, diputados hablando en el pasillo diciendo que no iban a votar la ley y que finalmente lo harán".