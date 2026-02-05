Ian Moche le respondió a Lilia Lemoine, pidió su derecho a réplica y reclamó volver al debate de los derechos de las personas neurodivergentes

La polémica que se desató tras las declaraciones de la diputada Lilia Lemoine sumó un nuevo capítulo cuando Ian Moche, el niño de 12 años con autismo conocido por su activismo, decidió responder públicamente. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, donde eligió un tono calmo y reflexivo pese a los agravios que viene recibiendo de parte del gobierno, especialmente de la cosplayer. "Hola, buenas noches. Este es un video que salgo a hacer, ya que todos hablaron de mí de todo el día, ahora llega un momento en que yo diga también lo que siento", comenzó el pequeño con una calma envidiable.

Antes de referirse al conflicto, el chico puso el foco en la agenda que lo moviliza: "Hoy fue el día de con respecto a la emergencia en discapacidad, y tuvimos buenas noticias, porque el el gobierno ahora se dio cuenta que la ley de discapacidad existe". Reconoció que la situación lo tomó por sorpresa: "Fue sorpresivo, nos enteramos literalmente, no nos lo esperábamos... fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien". Y dejó claro que seguirá con su militancia: "Esto no nos va a detener como activistas... vamos a seguir siempre siendo activistas". Cabe destacar que el miércoles el Gobierno nacional finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

No lo hizo por decisión política propia sino empujado por un fallo judicial que lo dejó sin margen de maniobra. A través del Decreto 84/2026, en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo estableció los procedimientos para implementar el nuevo régimen de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, luego de haber intentado frenar su aplicación por la vía administrativa y presupuestaria. Sobre los ataques de Lilia, Ian fue claro y expresó su intención de debatir cara a cara con la legisladora: "Me gustaría tener la posibilidad de estar con Trebucq para poder devolver y dar mi devolución con respecto estos dichos de Lilia Lemoine".

Según contó, intentaron comunicarse con la producción de LN+, pero fueron ignorados: "Le tratamos de escribir... no nos ha contestado, eso también me angustia un poco, pero bueno, nosotros seguimos". Lejos de contestar con insultos, eligió un tono conciliador: "Nosotros siempre salimos responder con amor, yo también voy a salir con esto a responder con amor". En medio del escándalo mediático, Ian llevó el debate hacia la problemática de fondo: la falta de apoyos estatales. "Hoy ocurrió algo muy triste en Australia. Una familia hizo un pacto y se suicidaron... eran autistas... sentían que, por culpa de ellos, su familia sufría, por la cantidad y pocos apoyos que da el estado".

Marlene Spesso e Ian Moche en una charla.

Y reflexionó: "Eso es otra demostración de que la discapacidad no la tienen las personas, sino sino la sociedad misma. ¿Cómo el estado no está pudiendo dar los apoyos?". Para el niño, la discusión pública debería centrarse allí: "De esto tenemos que hablar, tenemos que hablar de la emergencia de discapacidad". En el cierre, apeló a una metáfora histórica y literaria: "Nosotros tenemos que cerrar el ensayo a través del amor y la empatía... tenemos que salir a combatir con amor". Y agregó: "Como han dicho, ladran, ladran, señal que cabalgamos". Finalmente dejó un concepto como síntesis de su postura: "Recordemos una palabra... Ubuntu".

El video llegó después de que Lemoine atacara en televisión y redes al menor y a su madre, en un episodio que generó fuerte rechazo. En LN+ había afirmado: "Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista". Luego redobló en redes con acusaciones personales contra la familia. "La mamá de Ian Moche sigue usando al hijito para figurar (¿sufre de Munchausen?), ganar plata y encima lo usa de escudo. Eso último ya es de vieja COBARDE. Si yo le estoy hablando A ELLA, NO A SU HIJITO... A ELLA. METE AL NENE EN EL MEDIO A RESPONDER POR ELLA", escribió.

El posteo de Lilia Lemoine

Y sentenció: "Vení y hablá conmigo, bruja. Dejá a tus hijos en paz. No hacés NADA por los autistas, nada. Si tu hijo es autista lo exponés a cosas de las que normalmente los padres intentan protegerlos! Por más que sea de alto funcionamiento, las luces y los ruidos lo lastiman igual, la exposición innecesaria y llevarlo de gira igual le provocan meltdowns, shutdowns y burnout. Cuando sea adulto va a tener tiempo para soportar todo eso... muchos padres NO SABEN que sus hijos son autistas y los exponen sin saber, los pibes enmascaran y aguantan y muchos adultos lo descubren de grandes... cómo puede ser que sabiendo por lo que pasa el nene lo exponés así!?".