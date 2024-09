"Incesto con papá": las búsquedas que complican a Germán Kiczka y una nueva denuncia por violación

Detenido hace unos días en la causa en la que se lo investiga por el delito de pedofilia, Germán Kiczka se encuentra cada día más complicado. Nuevos chats y videos lo señalan como el culpable de múltiples crímenes, por lo cual podría enfrentar grandes sentencias.

A medida que la investigación avanza, el peritaje de los teléfonos capturados dejaron boquiabiertos a los peritos. Recientemente se encontró una conversación de WhatsApp, donde una mujer, que sería menor de edad, le pidió que la deje continuar con su vida: "Si te me volvés a acercar, te denuncio", le imploró.

Germán Kiczka fue arrestado y se encuentra bajo investigación por pedofilia

Los mensajes son del 15 de agosto de 2020. La identidad de la mujer no trascendió, pero sus chat se hicieron virales en cuestión de minutos en las redes sociales. Según se pudo leer, la joven comenzó la conversación en la que le recordó "Lo que pasó en la pileta de (...) no fue consentido, así que no te vuelvas a acercar a mí". Kiczka negó rotundamente la palabra de la víctima: "Queee. ¿De qué carajos estás hablando?", respondió el acusado.

La mujer sólo necesitaba una cosa, por lo que antes de terminar la conversación volvió a remarcar: "Si te me volvés a acercar o hablar, te denuncio. Te perdono... No voy a decir nada. Sólo quiero seguir con mi vida, así que quédate tranquilo".

Además de los mensajes que complican al ex diputado acusado de pedofilia, trascendió que el juez Miguel Faría tiene en su poder los chat, más un archivo audiovisual de una menor de 13 años que Kiczka compartió a través de la aplicación de mensajería.

La conversación que complica a Germán Kiczka

Por otra parte, en su Telegram se encontró un grupo en el que se intercambiaba y comercializaba material de abuso sexual infantil. En sus búsquedas, aparecieron términos como "incesto con papá", entre otros aberrantes hechos que involucran menores. El político no sólo buscaba contenido, sino que además hay pruebas que lo ubican como culpable de promover la pedofilia y el abuso a mujeres de diferentes edades.

En un principio, Germán Kiczka huyó de la Justicia, y tras ser buscado por una alerta de Interpol, fue arrestado en su lugar de escondite en un pueblo de Corrientes. Mientras que su hermano, Sebastián encontrado por la Policía, fue arrestado en San Juan de la Sierra, a 40 kilómetros de su casa de Apóstoles.