Javier Milei se consagró ganador pero pidió ayuda para sostener la gobernabilidad

Después de Patricia Bullrich y Diego Santilli, habló la armadora más importante de La Libertad Avanza, Karina Milei que esta vez se presentó con una camisa violeta y bien peinada, con una sonrisa de oreja a oreja con voz quebrada y lo primero que atinó a decir es que el hotel libertador, búnker de su partido desde que Javier Milei ganó las elecciones el 10 de diciembre de 2023.

La hermana presidencial expresó: "Quiero sobre todo agradecer a toda la gente que trabajó para que lleguemos a este punto hoy acá, para darle esta alegría a este pueblo argentino. Le doy gracias a todos los que trabajaron desde todos los lados (SIC)".

Acto seguido, presentó a su hermano que llegó al escenario cantando y gritando la canción de La Renga, Panic Show, un clásico de cada una de sus presentaciones. El público coreó las canciones libertarias añadiendo más mística al acto y el presidente de las fuerzas del cielo empezó: "En primer lugar deseo darle las gracias todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación", dijo refiriéndose a la Boleta Única de Papel a la que definió como la que "termina la trampa" y la ensalzó como el sistema que valida "el proceso democrático transparente".

El presidente también agradeció a quienes "apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente". Además, parafraseó: "Si vieras qué linda está la Argentina y qué lindo le queda el violeta".

El festejo de La Libertad Avanza

"Hoy ha sido un día histórico para la Argentina, el pueblo decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento, hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande", dijo Milei celebrando el 41% de los votos obtenidos y los 10 millones de argentinos que votaron por La Libertad Avanza.

En la misma línea, expresó agradecimientos para los miembros de su gobierno "porque si hay algo que ha caracterizado esta gestión son los resultados permanentes"; así agradeció a Guillermo Francos, a Bullrich, a Luis Petri y recordó la reunión con Mauricio Macri donde se prometieron "terminar con el populismo".

Claro que también agradeció a Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía y a Santiago Bausili, que dirige el Banco Central. Milei también agradeció a Gerardo Whertein por las relaciones con Estados Unidos y a Pablo Quirno que es quien lo reemplazará en su cargo.

Siguiendo con los agradecimientos señaló a Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Lisandro Catalán, Martín Menem, María Ibarzabal, Manuel Adorni, finalmente también agradeció a Santiago Caputo y a su hermana Karina.

El discurso siguió: "El país confirmó cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Durante los primeros dos años nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio" y nombró los pilares que para él llevaban al país al declive: un sobrante monetario, un desequilibrio patrimonial en el BCRA e indicadores sociales peores que los del 2001.

En esa línea, Milei explicó: "Hemos logrado salir de eso y hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hecho en estos últimos dos años. Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta la historia argentina".

Milei fue contundente: "Quiero destacar el rol del nuevo Congreso para asegurar el cambio a partir del 10 de diciembre. Pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores, por ende no dudo en decirle que tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Estamos comprometidos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que nos acompañaron también".

Esta parte del discurso también abrió el juego y explicó que con funcionarios de gobierno que estén alineados también podrían encontrar "acuerdos básicos". Así, el presidente llamó a realizar las consignas del Pacto de Mayo: "Nos alegra saber que en muchas provincias el kirchnerismo no fue la segunda fuerza sino el oficialismo provincial, que son actores racionales, pro capitalistas. Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tienen representación parlamentaria a discutir juntos estos acuerdos".

Javier Milei festejó con voz ronca que ganaron por 14 puntos a Fuerza Patria y recordó que los argentinos le dijeron "basta al populismo, populismo nunca más", dijo y prometió darle al pueblo "el futuro mejor que se merecen".