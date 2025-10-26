Patricia Bullrich celebró el triunfo en CABA: "Los porteños hicieron posible que el país consolide ideas de cambio"

Luego de una hora y media de conocerse los resultados de la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones legislativas, Patricia Bullrich salió a hablar públicamente desde el búnker de La Libertad Avanza: "Queridos porteños, queridos argentinos, gracias por la confianza, por el coraje, por la esperanza. Gracias por todos los que hoy creen que este país puede cambiar que el esfuerzo tiene sentido y que se reconoce que la ley se cumple enserio y que la libertad requiere este orden que estamos llevando a delante", comenzó. La ministra superó en la Ciudad de Buenos Aires se impuso con el 50,43% de los votos.

Bullrich arrasó en la Ciudad y prometió "construir mayoría en el Senado junto a Milei"

En un sinfín de agradecimientos, la funcionaria no se olvidó de mencionar al presidente y a todos los que estuvieron detrás de estas elecciones legislativas e hicieron posible el triunfo: "Gracias al presidente Milei, muchísimas gracias. Gracias al equipo de campaña de la Ciudad de Buenos Aires conducido por Pilar Ramírez".

Sin salirse de las líneas que tenía escritas, Bullrich no se quiso olvidar de ningún libertario que hizo posible su participación: "Gracias al equipo nacional con Karina Milei como presidenta del partido y Santiago (Caputo) como parte del equipo".

Así llegaba Patricia Bullrich al búnker de La Libertad Avanza

La futura senadora no pudo ocultar su felicidad por posicionarse en las legislativas: "Los porteños hicieron posible que el país consolide ideas de cambio y la libertad contra el kirchnerismo", siguió leyendo concentrada su hoja porque, como es de público conocimiento, los discursos improvisados no son lo suyo.

Si bien hoy está posicionada con La Libertad Avanza, si hay alguien que supo camuflarse con diferentes partidos políticos, esa fue Patricia Bullrich, pero hoy presume que su objetivo siempre fue el mismo: "Hace más de un siglo que buscamos un país ordenado, con calles en paz y con una economía estable", se mostró orgullosa de reprimir jubilado todos los miércoles y siguió: "Fue difícil pero valió la pena".

"Vamos hacia adelante, sigamos construyendo este cambio. Pensemos que hoy millones de argentinos volvieron a poner en el presidente Milei y en cada uno de los que han sido electo, senadores y diputados, una capacidad para ser gobierno", dijo la actual ministra de Seguridad y continuó hablando a sus colegas: "A los que fueron parte de otra lista pero comparten una idea de cambio, que vamos a tener los brazos abiertos en el senado para construir la mayoría". Por último, Patricia Bullrich felicitó a los jóvenes que le "dieron épica a esta campaña" y prometió estar abierta a colegas que quieran "ir para adelante".