Javier Milei se reunió con Sandra Pettovello para respaldarla: "No la voy a entregar de ninguna manera"

El Ministerio de Capital Humano quedó envuelto en un gran escándalo de corrupción y negligencia que no sólo no deja de escalar, sino que además se llevó puesto a un gran número de funcionarios. Incluso, hasta se llegó a poner en duda el puesto que hoy ocupa Sandra Pettovello a cargo de la cartera, lo que provocó la rápida reacción del presidente Javier Milei. "No solo (Sandra) Pettovello es una gran Ministra sino que es una abanderada contra la corrupción. El mejor indicio de que es una gran ministra es que todos los corruptos están aterrados y están tirándola afuera todo el tiempo porque están desesperados", señaló el mandatario.

En diálogo con radio Mitre, el libertario fue contundente en su respaldo hacia la muy cuestionada ministra de Capital Humano y remarcó: "No voy a entregar la lucha contra la corrupción porque es mi bandera. Yo no voy a entregar a Pettovello de ninguna manera". Tras su gira personal por Estados Unidos y luego de su breve paso por El Salvador para participar de la asunción de Nayib Bukele, Milei se reunió en la Quinta de Olivos con Pettovello para "transmitirle su respaldo" junto al ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien próximamente se sumará al Gobierno. O al menos así lo confirmó el entorno del líder de la Libertad Avanza (LLA).

Javier Milei y Sandra Pettovello

Después de reunirse con el presidente, Pettovello dialogó con Ámbito y aseguró que "es muy difícil luchar contra las mafias, pero lo tenemos que hacer". "Y no podemos solos. La gente tiene que apoyar a los ciudadanos decentes. Por más que nos amenacen, no nos van a intimidar. Vamos a seguir adelante, no nos van a amedrentar, tenemos que defender a la Argentina de las mafias", agregó. En ese sentido, la funcionaria sostuvo que es víctima de "causas falsas" y confirmó que tanto ella como sus funcionarios y las familias de éstos "sufrieron amenazas". Algo que Milei ya había revelado: "Son cínicos, psicópatas, capaces de cualquier cosa".

Recordemos que la información oficial que surge del expediente en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada la ministra y amiga del presidente Javier Milei señala que serían seis mil las toneladas de alimento que se encuentran almacenados en distintos galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Se trata de la respuesta del Ministerio de Capital Humano al oficio judicial presentado sobre el stock de comida retenidos y que detalla, entre otras cosas, que hay 339.867 kg de leche en polvo -que rinden 2.718.936 litros de leche líquida- que se vencen en julio.

El comunicado de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Además de leche en polvo, en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán hay: 4.439 kilos Harina de maíz, 4.439 kilos, cuyo vencimiento es del 25/7/2024; 117.665 kilos de Puré de tomate, que vence el 30/9/2024; alrededor de 57.703 kilos a vencer el 5/10/2024; 80.868 kilos de Garbanzos que vencerán entre el 12 y 18/10/2024. Pero a la par de esta polémica, surgió un hecho aún más grave: se dio a conocer un archivo llamado "Plan 120 FF", que incluye columnas ambiguas como "bolsa neta" y "diferencia", con descuentos o retenciones inexplicables del 10 y 12%, que demuestran que dentro del Ministerio de Capital Humano habían distintos "profesionales" sin ningún tipo de relación o vínculo con las áreas de la cartera que le facturaban entre 800 mil y 1.400.000 pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos con fondos públicos. Hasta ahora trascendieron 18 personas que, desde enero de 2024 y sin nombramiento alguno, facturan honorarios al Ministerio por un mecanismo indirecto.

Los alimentos almacenados

Entre ellos se destacan los nombres de Gonzalo Avetrani, especialista en logística; Santiago Anziano, publicista; Maria Luisa Irigoyen, dedicada a emprendimientos inmobiliarios; y Nicole Tatschke, economista bancaria. Estos contratos suman anualmente unos 250 millones de pesos. Pero fuentes cercanas al caso advierten que serían decenas y decenas más. Esto provocó que Pettovello decidiese echar a su mano derecha y secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre, usando como excusa la ineficacia del ahora ex funcionario a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados.

Peor lo cierto es la ministra sigue de cerca a De la Torre y lo responsabiliza completamente de las "contrataciones" que se registraron por fuera del Estado a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que se vio obligada a emitir un comunicado aclarando su trabajo en Argentina. Y junto a De la Torre, Pettovello decidió el despido de gran parte de su equipo. Entre ellos figura Esteban Bosch, director nacional de Asistencia Crítica y Emergencia y candidato a intendente de San Martín en 2019 y Héctor Calvente, Subsecretario de Políticas Sociales y ex secretario de Seguridad de San Miguel.

La planilla de excel con los sobreprecios

También están en la lista Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social y Federico Fernández, funcionario de la SENAF y director de Administración de la secretaría que comandaba hasta el jueves De la Torre. Este último es clave, ya que la ministra de Capital Humano lo considera una pieza clave para llevar ante la Justicia a su ex secretario. Fernández fue designado el 1 de enero de 2024 en su cargo y su jefe era Alejandro Schiavi, que hace poco había sido ascendido de subsecretario de De la Torre a subsecretario administrativo de Pettovello.