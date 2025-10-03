Javier Milei en Santa Fe y Entre Ríos: un "León" golpeado y débil camina por Argentina

El presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei retoma su agenda política este fin de semana con dos escalas estratégicas en el marco de la campaña electoral: Santa Fe y Entre Ríos. En plena crisis de gobernabilidad marcada por tensiones internas y externas, el líder de La Libertad Avanza (LLA) busca revitalizar su imagen y avivar a sus candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, fecha clave que definirá el futuro de su gestión.

Milei tiene varios frentes abiertos: la economía atada a los vaivenes de Washington, el Congreso es un campo minado donde todas y todos le dan la espalda, la crisis política en la provincia de Buenos Aires, donde José Luis Espert terminó de enchastrar todo por sus ya sabidos vínculos con el narcotráfico, un golpe que amenaza con desestabilizar aún más al oficialismo.

Javier y Karina Milei

Santa Fe: escenario dividido en tercios

Sin embargo, con todo el peso a cuestas Milei hará una primera parada de Milei será Santa Fe, donde las expectativas electorales apuntan a una competencia ajustada entre tres fuerzas principales. Aunque inicialmente se especulaba que el presidente visitaría Rosario, finalmente se decidió trasladar la actividad a la capital provincial, donde encabezará una caminata por la peatonal San Martín acompañado por Agustín Pellegrini, el joven candidato que lidera la lista de LLA en la provincia. También estará presente Romina Diez, diputada y referenta del partido.

Las elecciones son un tercio perfecto. Esta es la provincia liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro que busca consolidar su espacio Provincias Unidas con Gisela Scaglia como candidata principal. Por otro lado, el peronismo logró una lista de unidad bajo el sello Fuerza Patria, liderada por Caren Tepp y secundada por el histórico Agustín Rossi. En este contexto, vestido de violeta, Pellegrini enfrenta un doble desafío: ganar notoriedad y posicionarse como una alternativa viable en un escenario dominado por figuras con mayor trayectoria.

Karina Milei junto a Pellegrini y Patricia Bullrich

Para mal de los males, un factor que genera malestar en Santa Fe es la reciente suspensión de las retenciones al agro por solo tres días: la medida, que prometía ser un alivio para los productores locales, terminó beneficiando únicamente a grandes exportadoras y dejó a los pequeños productores con un sabor amargo. Este episodio ha tensado aún más las relaciones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, incluyendo a Pullaro y Martín Llaryora (Córdoba), quienes expresaron su descontento públicamente.

Entre Ríos: alianzas estratégicas y desafíos peronistas

La segunda escala del presidente será Entre Ríos, donde la batalla electoral también promete ser intensísima. La provincia renovará tres bancas en el Senado y cinco escaños en Diputados, convirtiéndose en un territorio clave para definir el equilibrio de poder en el Congreso. Aquí, Milei ha optado por una estrategia diferente: unir fuerzas con Rogelio Frigerio para evitar la dispersión del voto opositor y enfrentar al peronismo que está empoderado y con nuevas energías tras su victoria en Buenos Aires.

JAVIER MILEI VIENE A ENTRE RÍOS A APOYAR A JOAQUÍN BENEGAS LYNCH Y ANDRÉS LAUMANN



No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/b7fDhGJ7fJ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 2, 2025

Joaquín Benegas Lynch será el candidato principal de LLA para el Senado, mientras que Andrés Laumann buscará un lugar en Diputados. Durante su visita a Entre Ríos, Milei se reunirá con Frigerio en un encuentro que promete ser clave para la estrategia electoral conjunta.

El peronismo entrerriano no se queda atrás y trabaja para capitalizar las debilidades del gobierno libertario. Con una estructura partidaria sólida y un discurso centrado en las necesidades sociales, los justicialistas buscan recuperar terreno perdido y posicionarse como una opción viable para los votantes desencantados con Milei.

Joaquín Benegas Lynch

Javier Milei apelará en la campaña a su apodo de "León" para recuperar la mística que lo llevó al poder en 2023. Sin embargo, casi dos años después, el desgaste político es evidente; la motosierra a los sectores de trabajadores, las promesas incumplidas y las tensiones internas erosionan la arena para las elecciones del 26 de octubre que serán clave para redefinir el futuro político del país.