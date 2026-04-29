Jony Viale cuestionó a Milei por victimizarse con su sueldo: "No da decir que al que peor le fue es a usted"

Jonatan Viale aprovechó su programa en TN para marcar diferencias con Javier Milei luego de las polémicas declaraciones del Presidente durante la cena anual de la Fundación Libertad, donde volvió a defender el ajuste económico y aseguró que el sector más perjudicado por la situación actual era él mismo por haberse congelado el salario desde que llegó al poder. En un discurso atravesado por fuertes ataques al kirchnerismo, la oposición, sectores del empresariado y medios de comunicación, Milei buscó reivindicar el rumbo económico de su gestión y sostuvo que el ajuste "lo pagó la casta".

En ese contexto, lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones. "¿Saben a quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? a mí", afirmó el mandatario. Y agregó: "Fue el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. El ajuste cayó sobre el sector público, es decir, pagó la casta". Los dichos no cayeron bien incluso dentro de sectores mediáticos habitualmente cercanos al oficialismo.

Desde su programa, Viale cuestionó con dureza la declaración presidencial y consideró que el planteo muestra una desconexión con la realidad social que atraviesan millones de argentinos. "Bueno, este es un error discursivo, inexplicable de una persona muy inteligente, por muchos motivos", comenzó el conductor. Luego desarrolló una crítica directa al razonamiento del jefe de Estado: "Primero, porque nadie le puso un arma en la cabeza a Milei que sea presidente, fue una decisión suya".

Y añadió: "Segundo, porque él decidió congelarse el sueldo, con lo cual no no no se entiende". Pero el momento más duro de su editorial llegó cuando comparó la situación salarial del Presidente con los ingresos de trabajadores y jubilados. "Y tercero, porque, sinceramente, queda feo que alguien que gana, no sé, tres millones, cuatro millones, con la vida bastante resuelta, porque Milei va a tener la vida resuelta a futuro, se victimice mientras la gente gana un millón", expresó.

Javier Milei en la cena anual de la Fundación Libertad

En esa línea, Viale enumeró los salarios de distintos sectores para contrastarlos con la afirmación presidencial: "En todo caso, lo que hay que mejorar en Argentina son los sueldos de la gente, creo que el presidente lo sabe. Un colectivero gana hoy un millón setecientos mil. Un docente de la escuela pública gana un millón de pesos. Un policía gana un millón y pico, un millón doscientos. Un empleado de comercio gana un millón también, un millón cien. Un enfermero gana un millón doscientos, son los sueldos de Argentina. Un jubilado que cobra la mínima con el bono gana cuatrocientos cincuenta mil pesos". Finalmente, el periodista cerró con una crítica directa a la frase de Milei: "Entonces, me parece, sinceramente, con mucho respeto, no da que el presidente diga que 'al que peor le fue en esta economía, en términos reales, es a mí'".