Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para entregarse: volverá a prisión tras la confirmación de su condena por la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se presentó este jueves pasadas las 8.15 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión impuesta por la tragedia ferroviaria de Once, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4). Con un semblante inmutable, el histórico funcionario kirchnerista llegó a bordo de una camioneta Volkswagen Nivus negra, escoltado por un fuerte operativo de la Policía Federal, y bajó por el acceso del subsuelo, lejos de las cámaras que aguardaban su llegada desde la madrugada.

"La defensa persigue una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que así lo autorice", escribieron los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero en la resolución que ordenó su inmediata detención. El TOF 4 rechazó así el pedido de prisión domiciliaria que había presentado su abogado, Maximiliano Rusconi, quien argumentó que De Vido, de 75 años, no estaría en condiciones de cumplir la condena en un penal.

Pese a los intentos de su defensa, que llegó incluso a presentar un recurso de reposición "in extremis" ante la Corte, los magistrados consideraron que no existía motivo alguno que impidiera la ejecución de la sentencia. El ex ministro será trasladado al penal de Ezeiza, donde deberá cumplir la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, tras haber sido hallado responsable de no controlar el uso de los fondos destinados a Trenes de Buenos Aires (TBA).

En la misma causa, fue absuelto por estrago culposo. La tragedia ferroviaria de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó en la estación terminal y provocó la muerte de 52 personas y más de 700 heridos. En su fallo, la Corte Suprema -integrada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- desestimó las apelaciones presentadas por la defensa, que reclamaba la prescripción del delito, y por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado un aumento de la pena.

Rusconi calificó la resolución del máximo tribunal como "una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales". En un duro comunicado, denunció "velocidad sospechosa y oportunismo evidente" en el accionar de la Corte y aseguró que "la prescripción de la acción penal operó de puro derecho", ya que -según sostuvo- habían transcurrido casi siete años sin una sentencia definitiva. Además, adelantó que acudirá a la ONU: "En las próximas horas haremos una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", afirmó.

Mientras tanto, el ex funcionario deberá seguir conectado al juicio de los cuadernos de las coimas, en el que está acusado de ser parte de una asociación ilícita encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, el TOF le habilitó una sala privada en Comodoro Py con conexión a internet para participar vía Zoom de la segunda audiencia del proceso. La de Once no es la primera condena de De Vido ni su primer paso por la cárcel. En 2017, tras perder sus fueros como diputado, fue detenido en el penal de Marcos Paz por la causa Río Turbio. Luego recibió otras dos condenas a cuatro años por la compra de trenes chatarra y por irregularidades en la adquisición de buques de gas natural licuado. También enfrenta otros procesos judiciales, como la causa Skanska, en la que el fiscal Abel Córdoba pidió cinco años de prisión.