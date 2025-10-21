Karen Reichardt subió la apuesta tras su nefasta frase: "No dije enfermos, dije una enfermedad mental"

Karen Reichardt está cada vez más próxima a dejar las plumas de vedette de lado para convertirse en una funcionaria estatal donde usará trajecitos y se vestirá un poco más formal. Las elecciones del 26 de octubre está a la vuelta de la esquina pero los problemas que acechan a La Libertad Avanza son varios: desde los vínculos narcos de José Luis Espert hasta sus propias declaraciones que hunden su imagen de referente política seria.

Pero, algo que llama mucho la atención es que milagrosamente -o no- desde que asumió el gobierno de Javier Milei, Reichardt tiene un programa en la televisión del Estado y, respectos esto, contó cómo se desarrolla su carrera como conductora en el espacio televisivo pagado por todos y todas las contribuyentes argentinas: "Soy una mujer con sentido común, produzco desde los 28 años que produzco mis cosas sin plata del Estado, sin nada", dijo y aclaró: "Otra cosa para aclarar que lo aclaro siempre que el hecho de estar en Televisión Pública no tengo contrato con el canal, tengo dos PNTs que son míos y no tengo nada que ver".

Karen Reichardt en la Televisión Pública

En la misma línea, Karen contó que "hay un productor independiente" aunque no dijo de quién se trataba y continuó: "Nunca tuve nada del Estado, siempre produje mis cosas y mi marca Amores Perro Boutique la tengo hace seis años, fue una Pyme pero bueno como todo pasa en este país que hay que bajar los impuesto para que sea viable para que se pueda mantener", expresó sin darse cuenta de que en la TV Pública, los trabajadores como camarógrafos, editores, guionistas y productores que ayudan a que su programa salga al aire dependen pura y exclusivamente del Estado argentina.

Otro tema álgido que tocó fue el de Espert que se dio de baja de la cabeza de listas tras confirmarse sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado. Ante la pregunta sobre esta polémica, Karen contestó con puras evasivas: "Vayan a ver lo que pasa con Taiana también, ya es un tema pasado lo de Espert", dijo y confesó estar "a full con el Colo (Diego Santilli) por todos lados".

Diego Santilli y Karen Reichardt

"Ya está con eso. Nosotros sí hicimos lo que teníamos que hacer, en cambio Taiana sigue dando vueltas. En realidad no fue a ningún lado, no fue a debatir, me picanteó a mí... qué sé yo", dijo haciendo referencia al candidato de Fuerza Patria Jorge Taiana que supuestamente habría tenido vínculos con el narcotráfico aunque después se comprobó que era una noticia falsa y fue absuelto de la causa.

En clave electoral, Karen pidió que la gente vaya a votar este 26 de octubre: "Es momento de que la gente del PRO, la gente que no fue a votar, que se levante y que vaya a votar. Hay gente que no fue a votar pensando en no sé... Es muy importante el Congreso", aunque también tuvo que hacer frente a sus propias declaraciones donde expresaba que quienes no votan por La Libertad Avanza son "enfermos mentales".

Los que no votan a Milei son enfermos mentales, dicen Karen Tercer Reichardt.

Hace 40 años acordamos convivir y aceptar con el que piensa distinto.

Se llama democracia.

Nuestros libertarios no lo aprendieron.

El 26 de octubre enseñémosle de qué se trata pic.twitter.com/Bd8kxcNjJQ — Mariano Tilli 💚 (@icevainillaice) October 16, 2025

" Yo digo que soy una enferma mental de River . Tengo la enfermedad mental de River, por ejemplo, soy fanática", expresó Reichardt y siguió: "Entonces te agarra una tara; vos hablás de River y yo digo 'momentito'. Pienso que es de esa manera pero es como una tara. Yo en ese momento no dije enfermos, dije una enfermedad mental pero es como hablar de la tara. Cuando alguien que viene del peronismo y bueno por ahí vota por la familia, sino por lo que ve. Sino no se admite que el país está como está".

Y, sobre Santilli, su compañero de lista que confesó no estar de acuerdo con ella por esa nefasta expresión, dijo contundente: "Está todo re contra bien. Además como es el presidente, no somos manada, cada uno opina como opina".

José Luis Espert y Karen Reichardt

Otro tema que ofuscó a sobremanera a la rubia fue el lore con su nombre real Karina Celia Vázquez: " ¡También el tema del nombre! ¡Qué pesadilla! (...) Cuando me hicieron unas fotos en Mar del Plata me dijeron cómo te llamás y dije Karen y el apellido de mi abuela materna. Es un nombre artístico y en la boleta va a estar como Karen Reichardt; el día que jure capaz que como Karina Vázquez", dijo entre risas y nerviosa.