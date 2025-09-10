Karina Milei bajo la lupa: una agencia bajo su órbita multiplicó por cuatro el presupuesto en 2024 y no rinde cuentas

Mientras el Gobierno de Javier Milei pide "austeridad" a la sociedad y congela partidas para hospitales y jubilaciones, el área que maneja su hermana Karina Milei no para de engordar su caja. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), que depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, multiplicó por cuatro su presupuesto en un año y hasta ahora no presentó ningún informe público que detalle cómo se usaron esos fondos.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) es conducida por un amigo del presidente y de su hermana Karina.

La noticia estalla en medio del escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la expectativa por las grabaciones de la propia Karina que la Justicia decidió frenar con una polémica censura previa. La AAICI es la ex Fundación Exportar, creada en los años 90 para promover las exportaciones de PyMEs y atraer inversiones extranjeras. Según documentos oficiales mostrados por el periodista Andrés Lerner en el programa Se Viene de Azz, en 2022 el organismo manejaba unos $1.500 millones y en 2023, ya bajo la órbita de Cancillería, administraba más de $3.000 millones.

El verdadero salto se dio en 2024, cuando el organismo pasó a depender de la Secretaría General de la Presidencia. El presupuesto trepó a más de $12.800 millones, cuadruplicando la cifra del año anterior. Si se suman las partidas de este año, el monto total administrado por la AAICI asciende a $25.898 millones. La decisión política de sacar el organismo de la Cancillería y entregarlo a la órbita de Karina Milei fue uno de los puntos más calientes de los audios de Spagnuolo. "Le sacaron la caja a Diana Mondino, fijate los quilombos que están teniendo", se escucha decir al ex funcionario, en alusión a la entonces canciller, que terminó renunciando en noviembre pasado.

De esta manera, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional pasó de la Cancillería a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia y multiplicó por cuatro su presupuesto en 2024. Sin informes de gestión ni rendición pública de gastos, la dependencia dirigida por un allegado personal de los Milei concentra más de $25.000 millones mientras hospitales como el Garrahan denuncian desfinanciamiento. En medio del ajuste, Karina designó al frente de la AAICI a Diego Sucalesca, un abogado, hombre de medios y viejo conocido de los hermanos Milei.

Diego Sucalesca junto a Martín Rappallini, presidente de la UIA

Los tres compartieron el espectáculo teatral El consultorio de Milei en la época en que Javier comenzaba a convertirse en un fenómeno mediático. Críticos de la gestión libertaria señalan que la designación de Sucalesca es un caso de manual de favoritismo político: un compañero de teatro que ahora maneja una de las cajas más abultadas del Estado, sin rendir cuentas de su uso. El último informe de gestión publicado por la AAICI corresponde a 2023, en plena administración de Alberto Fernández.

Es decir, no hay datos oficiales sobre en qué se gastaron los recursos extraordinarios de 2024, pese a que el Gobierno utiliza el discurso del ajuste para justificar el freno a la obra pública, el recorte de transferencias a provincias y el congelamiento de partidas para hospitales y jubilaciones. La comparación es brutal: mientras el Hospital Garrahan -en crisis y con protestas de su personal por falta de insumos- recibió $16.651 millones sin actualización desde el año pasado, la agencia bajo la órbita de Karina Milei absorbió más de $25.000 millones.

Diego Sucalesca y Javier Milei

Desde el organismo argumentan que, al ser una "entidad jurídica privada", el nivel de transparencia es menor y no están obligados a detallar el destino de los fondos. Entre los gastos que sí trascendieron figuran millonarias participaciones en ferias comerciales en Estados Unidos, Chile e Italia, según reveló una investigación de Perfil. La denuncia es otro duro golpe político para un gobierno que paralizó obras de infraestructura y achicó partidas sociales, la Secretaría General de la Presidencia concentra cada vez más recursos sin control. Karina Milei, conocida como "El Jefe" dentro del oficialismo, se consolida como la verdadera guardiana de las cajas del poder libertario. Su manejo de la AAICI, con un presupuesto que creció cuatro veces en un año y sin informes de gestión, es la prueba más contundente.