Katopodis aseguró que "el plan económico de Milei va al fracaso" y confirma la necesidad de superar las fronteras del peronismo

En un panorama político marcado por la incertidumbre económicas del gobierno de Javier Milei, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, no dudó en expresar su visión crítica sobre el rumbo que está tomando el país.

En diálogo con Diagonales Stream, el dirigente no solo cuestionó las políticas económicas actuales, sino que también trazó una hoja de ruta para el peronismo y sus aliados de cara al futuro político de Argentina.

Gabriel Katopodis

Katopodis fue contundente al referirse al plan económico del actual gobierno, asegurando que "los argentinos saben que el plan económico va al fracaso". Según el funcionario, las medidas adoptadas apuntan directamente a desmantelar sectores clave para el desarrollo del país, como la industria y la clase media: "La Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo en los últimos dos años. Están aplicando un modelo económico para cambiar la estructura económica de la Argentina, para que no haya clase media, para que no haya comerciantes, para que no haya movilidad social ascendente, para que no haya organizaciones gremiales. Quieren hacer otro país, quieren armar otro país y están convencidos de que lo van a lograr . Pero todos los días hay una acción distinta y una gran mayoría de los argentinos sabe que este plan económico va al fracaso", afirmó contundente.

El ministro también puso el foco en los efectos devastadores de estas políticas en la provincia de Buenos Aires (PBA), señalando que "desde el primer día (el plan económico) tuvo a la Provincia de Buenos Aires como principal objetivo" y denunciando el cierre masivo de industrias. Katopodis informó que en los últimos años de gobierno de La Libertad Avanza cerraron 25.000 industrias en todo el país, 5.000 de ellas ubicadas en territorio bonaerense, lo que evidencia un proceso acelerado de desindustrialización.

Trabajadores de Pymes se manifestaron y sufrieron una brutal represión

En medio de este contexto crítico, Katopodis reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el peronismo y toda la oposición para articular una respuesta política sólida y efectiva: " Estamos obligados a superar las fronteras del peronismo ", sentenció, dejando en claro que la construcción de una alternativa para 2027 debe trascender las divisiones partidarias y convocar a todos los sectores que se oponen al modelo actual y, sobre esta idea, expresó: "Esa alternativa de cara al 2027 se tiene que construir en la calle, defendiendo y acompañando a los sectores más golpeados por este modelo. Hay que convocar a todos los sectores que confrontan con este modelo, hay que sumar todo el voto opositor ", agregó.

El titular de Infraestructura también destacó la importancia del trabajo territorial y del contacto directo con los sectores más afectados por las políticas del gobierno nacional. En este sentido, señaló que estará " con Kicillof recorriendo todo el país " durante el próximo año, con un enfoque claro en escuchar y acompañar a las comunidades más golpeadas: "Lo que plantea Kicillof hoy es más que grandes consignas y grandes actos partidarios. Nos ha encomendado a todos a recorrer la Provincia y el país, hablar con intendentes, escuchar a todos los sectores que la están pasando mal y transmitir una esperanza", explicó.

Katopodis... ¿Candidato a gobernador?

Consultado sobre su posible candidatura a gobernador en 2027, Katopodis no descartó esa posibilidad, aunque dejó en claro que su prioridad actual es la gestión: "Estoy abocado a la gestión", afirmó, pero subrayó la importancia de garantizar la continuidad del proyecto político en la provincia´: "Tenemos la tarea de garantizar que la PBA siga gobernada por un compañero y una compañera de nuestro espacio por cuatro años más. Por eso lo acompañamos a Kicillof, para que él pueda darle esa posta al mejor compañero que podamos presentar", destacó.

En sus declaraciones, Gabriel Katopodis insistió en la urgencia de construir puentes entre distintos sectores políticos y sociales para enfrentar lo que considera un modelo económico excluyente y regresivo: "Hay que construir una alternativa desde el peronismo y todo el arco opositor", remarcó, poniendo énfasis en la necesidad de una convocatoria amplia e inclusiva de cara al 2027.