Fernanda Callejón se quebró en vivo y enfrentó a Moria Casán tras la condena a Ricky Diotto: "Estás rabiosa"

Los últimos días vienen siendo una verdadera montaña rusa de emociones para Fernanda Callejón, quien recientemente conoció la condena contra su ex, Ricardo Diotto, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa. En este contexto, la panelista asistió a su trabajo en La mañana con Moria y protagonizó un tenso momento al aire que la expuso emocionalmente frente a una Moria Casán que se mostró filosa y contundente con su compañera.

Fernanda Callejón se mostró angustiada tras la condena de su ex Ricardo Diotto

En medio del programa, la actriz se quebró en vivo y generó preocupación en el resto del panel. "¿Por qué estás llorando así? Pará y andá con el doctor, calmate y andá al camarín", le dijo la One.

Todo comenzó cuando Callejón hablaba sobre el impacto de las redes sociales y la exposición mediática en medio del proceso judicial. En ese contexto, Moria interrumpió con una frase tajante: "Está muy sacada porque estás enojada por algo", lanzó. Y agregó: "Vamos a decir por qué estás enojada: porque tu ex le escribió a ella, porque tu suegra me puso algo a mí. Estás rabiosa".

Lejos de calmarse, la panelista dejó en claro que continúa profundamente afectada por la situación judicial y emocional que atraviesa. "Yo estoy bajo tratamiento psiquiátrico. Quiero que quede claro que mis pericias no dicen ni que soy mitómana ni que soy psiquiátrica", expresó con firmeza, intentando defenderse de las versiones que buscan desacreditar su testimonio.

Tenso cruce entre Moria Casán y Fernanda Callejón

La One también explicó que Diotto se había comunicado con Naza Di Serio para intentar dar su descargo: "El tipo escribió a Naza, yo lo sabía", reveló, mientras Callejón insistía en que su ex "instala cosas" para perjudicarla públicamente. En medio del intercambio, la conductora intentó hacerle entender a la actriz que no podrá evitar la exposición mediática del conflicto. "No vas a poder impedir que el chabón vaya y dé todas las notas que se le dé la gana", le advirtió.

"Es muy fácil decir que no te afecte cuando tenés una hija y tenés que sostener tu casa, tu vida y todo lo que pasás por dentro por estar con tu agresor permanentemente", se defendió Callejón, visiblemente movilizada. Incluso intentó interrumpir a la conductora con un "Pará", para explicar su postura, pero la diva respondió sin filtros: "Pará no, ¿querés conducir vos? Tranquila".

La discusión siguió escalando cuando Moria le pidió que no se dejara dominar por el enojo. "Tranquila, tranquila", repetía, mientras la actriz intentaba ponerle un freno a la conversación: "No quiero hablar más de esto, chicos, perdón". Sobre el final, Callejón también se refirió a los mensajes que recibió la conductora en redes sociales por parte de su exsuegra. "Mientras sigan diciendo que esto es un circo mediático, siguen subestimando a un juez y a una causa", afirmó indignada.

Al verla tan afectada, Moria intentó contenerla con un fuerte mensaje de apoyo. "Sos una persona extraordinaria, tenés valores, dejá de devaluarte y mandarte al subsuelo. Parezco el coach ontológico de esta mujer. Te hablo para que te calmes, para que sientas que tenés valor", le dijo.

Moria Casán trató de aconsejar a Fernanda Callejón

Además, le pidió que dejara de prestar atención a las críticas: "Basta de lo que te dice el periodismo. Afirmate vos, sos una persona de bien, que ha luchado y que siempre transitó la vida con alegría". Antes de cerrar el tema, Moria Casán volvió a insistirle: "Tenés que tranquilizarte, dejá de pensar tanto en los demás, soltalo a tu ex y que diga lo que quiera". Pero Fernanda respondió con una frase contundente: "Yo ya lo solté, el que no me suelta es él a mí".