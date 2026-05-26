El as bajo la manga de Wanda Nara, con Vicuña en la Justicia y los "Icardis pobres" de cómplices, para desplumar a Icardi

Este fin de semana, Wanda Nara viajó a Rosario para pasar el Día de la Patria junto a la familia de su ex, Mauro Icardi. Entre locro, empanadas y baile, la mediática presumió la buena relación que mantiene con Juan Carlos Icardi y el resto del entorno familiar del futbolista.

Si bien la Bad Bitch no mostró públicamente a sus hijas para cumplir con los requerimientos judiciales, todo salió a la luz a través de las redes sociales del padre del delantero y abuelo de las pequeñas: "Feliz por esta hermosa visita", escribió en sus historias de Instagram junto a una foto abrazando a las nenas.

El papá de Mauro Icardi presumió la visita de sus nietas

El vínculo entre Wanda y su ex suegro se fue consolidando con el tiempo, y el 25 de mayo volvió a convertirse en la excusa perfecta para que las hijas de la conductora y Mauro compartieran una jornada distinta en Santa Fe.

Cabe recordar que el año pasado la mediática ya había viajado a Rosario durante el fin de semana patrio y apoyó a su ex suegro en la venta de locro. Este año la tradición se repitió y no solo llevó a Isabella y Francesca, sino que además promocionó en sus redes sociales la venta de comida.

En Instagram, Aldana Icardi, hermana mayor del delantero del Galatasaray, compartió algunos momentos de la visita de Wanda con las nenas: "Háblame del gen Icardi", escribió en una historia donde se veía a Francesca cocinando locro.

"Feriado en familia", fue la descripción del carrete que dejó en evidencia la buena relación de Wanda con los Icardi en una tarde de bailes, risas, mates y comida.

Las fotos que demostraron que el finde patrio fue un lujo

Desde el entorno de Nara dejaron en claro que no se trata de una venganza contra Mauro, sino de un vínculo genuino que excede las redes sociales: "De ninguna manera esto tiene que ver con el tema de Turquía. Es el segundo año que Wanda viaja con las nenas. Lo hace porque ellas convivieron en Italia con su abuelo y, cuando Mauro se peleó con él, las distanció. Pero Wanda fue capaz hasta de reconciliarse con el padre, porque ese vínculo también estaba viciado por la relación en la que estaba, para que sus hijas tengan a toda su familia", dijeron desde lo más cercano de la empresaria en diálogo con BigBang .

La misma fuente reveló detalles que dejan muy mal parado a Icardi: aseguran que la conductora ayuda económicamente a Juan Icardi, cubriéndole gastos como la obra social. Además, la casa en la que vive en Rosario estaría a nombre de Wanda y también le habría comprado una camioneta. Según el entorno de la mediática, la empresaria lleva a las nenas a Rosario para apaciguar el dolor que sienten . Tanto Francesca como Isabella habrían manifestado que su padre "las cambió" para formar otra familia junto a la China Suárez y sus hijos.

Wanda Nara viajó a Rosario para pasar el Día de la Patria junto a la familia de su ex, Mauro Icardi

La reunión familiar no solo habría sido recomendada por la psicóloga de las menores, sino también una jugada estratégica para demostrar que el centro de vida de las chicas está en Buenos Aires, mientras continúa la disputa judicial impulsada por Icardi para restituir a sus hijas a Turquía.

De hecho, en las últimas semanas la China Suárez declaró a favor de Mauro y aseguró que el futbolista "es un padre" para sus hijos. A raíz de esto, Wanda se habría acercado a la embajada turca para firmarle un poder a su abogado en ese país y continuar la batalla judicial. Además, desde el entorno de Nara aseguran que la actriz habría filtrado la foto y la declaración en la que definió a Icardi como una figura paterna para Magnolia y Amancio.

Wanda Nara ayudaría económicamente a Juan Icardi, el papá de Mauro

Incluso trascendió que desde la embajada turca no descartan llamar a declarar a Benjamín Vicuña en calidad de testigo para que hable del impacto que tiene Icardi en la rutina de sus hijos. Sin embargo, el actor chileno no estaría dispuesto a colaborar demasiado.

En los últimos días habría amenazado a la China Suárez con iniciarle acciones legales por impedimento de contacto, ya que —según trascendió— incumple reiteradamente las fechas pactadas para el regreso de los chicos.

China Suárez y Mauro Icardi

Cabe recordar que esta semana Magnolia y Amancio ya deberían haber regresado a la Argentina para reencontrarse con su padre. Sin embargo, Suárez cambió los planes: en lugar de viajar a Buenos Aires, se fue a Japón y dejó a los menores en territorio turco junto a una niñera y un chofer.

Mientras tanto, Icardi tendría planes de viajar próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus hijas y escuchar ofertas de distintos clubes, ya que su contrato con el Galatasaray llegó a su fin. Wanda Nara, por su parte, negoció este año "paritaria cero": cobra en dólares en Telefe y habría acordado no recibir aumentos salariales a cambio de firmar un contrato por cinco años.