Adorni reapareció con un anuncio pero las redes lo destrozaron: "No hay nada que haya crecido más que tu patrimonio..."

El gobierno de Javier Milei enfrenta sus peores momentos en cuanto a la pérdida de confianza mientras intenta proteger a uno de sus funcionarios más cercanos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Acusado de presunto enriquecimiento ilícito, Adorni también atraviesa sus peores horas, con una investigación judicial que amenaza con escalar a una indagatoria formal. En medio de este escenario hostil, el oficialismo busca blindarlo a toda costa, aunque las grietas internas y la presión social complican el panorama.

Desde Casa Rosada, la postura oficial es una mezcla de tranquilidad y desafío: "Estamos tranquilos, no creemos que pase. No hay elementos para que ocurra", afirmaron desde el círculo cercano de Karina Milei, quien lidera la defensa del funcionario.

Manuel Adorni

La estrategia del gobierno se centra en desestimar las acusaciones argumentando la falta de pruebas en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita: "No hay pruebas", insisten, mientras Adorni sigue sin presentar su declaración jurada, un requisito clave para esclarecer el origen de su patrimonio.

Sin embargo, incluso dentro del oficialismo comienzan a surgir voces críticas que cuestionan la postura oficial: "No va a pasar ahora. La justicia es tiempista. Deben estar esperando, y como Adorni dice que la está por presentar, tienen que esperar", comentó un funcionario libertario a Infobae. Otros, más cercanos al núcleo duro del gobierno, advierten que cualquier avance judicial podría estar motivado por las internas en Comodoro Py: "Si lo hacen, si eso llegara a ocurrir, sería por la interna judicial de Comodoro Py. El Gobierno se metió ahí y se trajo el quilombo".

Javier Milei junto a su hermana Karina y Manuel Adorni en el Tedeum

Mientras tanto, la opinión pública parece haber dictado su propio veredicto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas hacia Adorni y, por extensión, hacia el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei. Los comentarios de los y las tuiteras reflejan un descontento que no cesa de crecer y que pone en jaque la credibilidad del jefe de Gabinete.

"¿Presentaste la declaración jurada 'Ladrorni'?", escribió un usuario en X, usando el apodo despectivo con el que muchos se refieren al funcionario. Otro fue más directo: "¡Qué caradura! ¿Cuándo vas a renunciar?". Las críticas no solo apuntan a Adorni, sino también al gobierno en su conjunto: "Qué gobierno trucho, además de inhumano, arrastrado y bananero, es muy trucho".

Las exportaciones argentinas crecieron un 45% en cantidades físicas desde el inicio de nuestra gestión.



Además, el superávit comercial de bienes de abril fue el más alto de la historia para un mes determinado, con un total de USD 2.711 millones.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 26, 2026

El descontento social se alimenta de las recientes apariciones públicas de Adorni, quien intentó mostrarse activo en su rol político. Durante los actos por el Día de la Patria, fue visto al lado de Karina en varias ocasiones clave: caminando juntos desde la Casa Rosada al Cabildo, participando en el Tedeum en la Catedral Metropolitana y saludando desde el balcón presidencial.

Sin embargo, estas escenas no han hecho más que avivar las críticas. "Seguís intentando fingir normalidad. No te sale. Estás quemadísimo", sentenció otro usuario en las redes. El anuncio de Adorni sobre un supuesto crecimiento del 45% en las exportaciones argentinas desde el inicio de su gestión tampoco logró apaciguar los ánimos. "No hay nada que haya crecido más que tu patrimonio...", ironizó alguien en X. Otro comentario cargado de indignación cuestionó directamente las prioridades del gobierno: "¿Cuánta guita va a ir hospitales?; ¿Cuánta guita van a escuelas y universidades?; ¿Cuánta guita va a ir a jubilados y discapacitados?; ¿Nada?; ¿Fiestonga para celebrarlo?", dijo exasperado.

La foto que publicó Santiago Caputo

Mientras tanto, la estrategia del gobierno para sostener a Manuel Adorni parece ser doble: minimizar las acusaciones mientras se refuerza su imagen pública mediante apariciones junto a los líderes del oficialismo. A esto se suma un irónico Santiago Caputo que publicó una foto junto a Adorni durante los actos del 25 de mayo que parece ser más una mojada de oreja a Karina Milei que una defensa seria al Jefe de Gabinete.

Los memes que aparecieron tras el anuncio de Manuel Adorni:

Los memes que aparecieron tras el anuncio de Manuel Adorni

Los memes que aparecieron tras el anuncio de Manuel Adorni