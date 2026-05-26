Las reservas argentinas superaron los US$ 47.800 millones: no estaban tan altas desde octubre de 2019

Los US$ 1.000 millones que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina como parte de la segunda revisión del préstamo de US$ 20.000 que acordó la gestión de Javier Milei en abril de 2025, reforzaron las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las cuales alcanzaron su mejor cifra desde octubre de 2019, cuando superaron los US$ 47.800 millones yo todavía seguía como presidente Mauricio Macri.

La noticia empalmó con las intenciones del FMI, quien tras acordar la nueva extensión reclamó algunos ejes, entre los que se encontraba el fortalecimiento de las reservas, algo que no había estado a la altura -"por amplio margen"- de las expectativas que había firmado la gestión de La Libertad Avanza (LLA) con el organismo financiero de crédito y que se había llevado como tarea para el hogar.

El Banco Central de la República Argentina recuperó reservas a niveles de octubre de 2019.

En ese sentido, el nuevo acuerdo tuvo como condición del FMI que se acumulen una US$ 8.000 millones adicionales más para lo que queda de este año, una cifra que se pondrá complicada más allá de haber alcanzado el número que había de reservas en octubre de 2019, ya que la Argentina también deberá enfrentar diferentes vencimientos de deuda externa, la principal fuga de los dólares que la motosierra acumuló en estos años.

El atajo fácil que busca la cartera del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, es refinanciar los vencimientos con nueva deuda y evitar usar así las reservas, aunque algunos analistas del mercado ven una suerte de sábana corta en ese razonamiento. "Si se miran los dólares que el BCRA le compra al mercado y los dólares que Tesoro le compra al BCRA, se ve que en la tenencia no queda tanto", precisó el economista de Profit Consultores Amilcar Collante al diario La Nación.

Luis Caputo y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

Por otro lado, es un hecho que hasta octubre de 2027 el camino de los vencimientos parece bastante más despejado de lo que estuvo durante 2026 y 2025. Justo en ese mes empieza a contabilizarse lo que significa la segunda amortización del Bopreal Serie 1, emitido por el BCRA, el bono que tendrá su primera cuota en abril de ese mismo año.

Al mismo tiempo, el FMI reclamó más flexibilidad cambiaria y destacó la apreciación del peso en un 13% desde que terminó el 2025, mientras que pidió que las reservas crezcan ante una posible corrida financiera, como las que ya vivió el gobierno nacional. La anterior cifra récord del BCRA había sido este 23 de febrero cuando la cifra llegó a US$46.905 millones.