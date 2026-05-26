El Congreso entra en modo Mundial: el Gobierno apura proyectos mientras aliados le encarecen el apoyo a Milei

El gobierno de Javier Milei atraviesa semanas de hiperactividad parlamentaria. En medio de las internas dentro de La Libertad Avanza, el desgaste político que provocó la investigación judicial contra Manuel Adorni y una economía todavía tensionada, la Casa Rosada decidió avanzar con una batería de proyectos para recuperar la iniciativa política y mostrar gestión. Sin embargo, detrás del frenesí legislativo se esconde otro problema: cada vez cuesta más construir mayorías en el Congreso y los aliados tradicionales empiezan a subir el precio de sus apoyos. "La expectativa de todo el mundo es ver qué pasa hasta el Mundial y después del Mundial", explicó una fuente parlamentaria en diálogo con BigBang al describir el clima que atraviesa al Congreso.

El Gobierno apura proyectos

Según señaló, la cercanía del calendario electoral comenzará a modificar el comportamiento de gobernadores, bloques dialoguistas y sectores del PRO y la UCR que hasta ahora acompañaron al oficialismo. "Los gobernadores que no cierren con La Libertad Avanza van a empezar a diferenciarse, como pasó en la elección anterior", sostuvo. Y agregó: "Los que están en el medio, algunos del PRO y otros sectores, también van a empezar a marcar la cancha".

La principal preocupación del oficialismo hoy pasa por la dificultad para reunir los 129 votos necesarios en Diputados. "Estamos con una dificultad para construir una mayoría de 129", reconocieron desde el ámbito legislativo. En ese marco, varios de los proyectos impulsados por el Gobierno comenzaron a empantanarse. "El Gobierno tiene muy empantanada la reforma laboral y la reforma electoral. Yo creo que eso no avanza", afirmaron desde el Congreso.

Lo mismo ocurre con otras iniciativas que quedaron trabadas por falta de consensos. "Cuando hay tanto debate es porque no están los votos y no están los apoyos todavía", resumió la fuente consultada. La tensión también crece entre Nación y las provincias. "Hay mucha presión porque las provincias están puteando, porque volver atrás con algunas leyes es un quilombo y no tienen recursos. Les puede estallar la situación", advirtieron.

Mientras aliados le encarecen el apoyo a Milei

Mientras tanto, Milei continúa enviando proyectos al Congreso. Este martes ingresaron cuatro nuevas iniciativas: la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, una nueva regulación sobre ludopatía y apuestas online, el llamado "Súper RIGI" y una ley para regular el lobby. La derogación del etiquetado frontal aparece como una de las iniciativas con mayores posibilidades de avanzar. "Entiendo que va a salir porque ahí van a juntar votos cruzados", señalaron desde el Congreso, al remarcar que sectores del PRO, parte de la UCR y legisladores provinciales podrían acompañarla.

En cambio, la ley de lobby genera fuertes cuestionamientos incluso entre sectores dialoguistas. "Está bien ordenar y transparentar, pero el texto es bastante complicado. Pasás de no exigir regulación a meter directamente el Código Penal", criticaron. Según explicaron, el proyecto establece sanciones penales para quienes realicen actividades de lobby sin registrarse previamente. "Está bien regular, pero ir directamente a un delito penal es un poquito mucho", resumieron.

Otro de los proyectos que genera controversia es el "Súper RIGI", la nueva versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que el Gobierno impulsa para atraer capitales vinculados a industrias tecnológicas y de infraestructura digital. "Es una ley a medida de Peter Thiel y de los data centers", afirmaron desde el Congreso. Y remarcaron que el nuevo esquema ofrece beneficios incluso mayores que el RIGI original, con reducción del Impuesto a las Ganancias, exenciones impositivas y alivios sobre aportes patronales.

Manuel Adorni durante la sesión en el Congreso en la cual aseguró que no va a renunciar.

El proyecto contempla inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y estabilidad normativa por 30 años. Además, incluye beneficios cambiarios y fiscales para empresas tecnológicas y grandes proyectos de infraestructura digital. Pese a esto, en el Congreso advierten que muchas de las leyes impulsadas por el Gobierno responden directamente a presiones empresariales. "Zona fría no salió por fortaleza parlamentaria del Gobierno, sino porque estaban las eléctricas detrás con compensaciones multimillonarias", señalaron. Y agregaron: "Lo mismo con Glaciares. Ahí estaba todo el lobby minero empujando".

En esa misma línea, remarcaron que la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal responde a los reclamos de la industria alimenticia y que los cambios impulsados sobre apuestas online buscan beneficiar a empresas del sector legal del juego. Pese a las dificultades, en la Casa Rosada confían en que varias de las iniciativas terminarán avanzando, aunque admiten que el proceso será mucho más lento que en los primeros meses de gestión. "Antes todo salía al toque. Ahora los aliados le hacen parir un poco más las leyes, le patean los temas semanas", explicaron desde el ámbito parlamentario.

Adorni durante su informe de gestión en el Congreso

El cálculo político atraviesa todas las negociaciones. "Todo el mundo quiere que esto se ralentice porque después del Mundial, cuando se empiece a vislumbrar el calendario electoral, cada uno va a hacer su juego", afirmaron. Además, reconocen que el escenario dependerá mucho del humor social y del nivel de desgaste que acumule el Gobierno en los próximos meses. "El Gobierno estuvo muy en el piso este último tiempo", resumieron. Mientras tanto, el Congreso acumula proyectos pendientes, sesiones demoradas y negociaciones cruzadas. Y en medio de esa rosca permanente, el oficialismo intenta sostener el control de la agenda legislativa.