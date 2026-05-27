Lali Espósito y su fuerte mensaje en los premios Gardel 2026: ni un paso atrás

27 Mayo de 2026 09:13
La noche del 27 de mayo 2026 será recordada como una de las más vibrantes en la historia de los Premios Carlos Gardel, y gran parte de esa magia tuvo nombre y apellido: Lali Espósito. En el imponente Teatro Coliseo, la ceremonia organizada por CAPIF reunió a los mejores exponentes de la música argentina, pero fue Lali quien dejó una huella imborrable con su talento, carisma y un mensaje que colmó los corazones de quienes la siguen.
La cantante y actriz subió al escenario en dos momentos centrales de la gala; la primera aparición ocurrió junto a Juliana Gattas de Miranda!, al recibir el premio a Mejor Canción Pop por Mejor que Vos. Este tema, que forma parte de su exitoso disco No vayas a atender cuando el demonio llama, se convirtió en un fenómeno musical con más de cincuenta millones de reproducciones en Spotify. La complicidad entre ambas artistas fue evidente, generando una ovación que hizo vibrar el teatro.
El momento más emotivo llegó cuando Lali fue anunciada como ganadora en la categoría Mejor Álbum Artista Pop por su disco No vayas a atender cuando el demonio llama. Diego Leuco la presentó como "una de las cantantes y actrices más populares y más queridas de la Argentina", destacando su capacidad para evolucionar constantemente. Este álbum marcó un cambio en su carrera, con un sonido más rockero y letras profundas que reflejan un crecimiento profesional pero también humano que no dejó a nadie indiferente.
Conmovida, Lali compartió un mensaje que se convirtió en el alma de la noche: "A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias", dijo antes de recibir una ovación ensordecedora, reafirmando su conexión única con su fandom.
2025 y 2026 fueron años transformadores para Lali quien no se quedó atrás en el contexto que vive Argentina y que valientemente se enfrentó hasta con el mismísimo presidente Javier Milei para afrontar una catarata de hate en las redes sociales. Así se convirtió en la estrella pop que muchos soñaron en Argentina y conquistó escenarios como los de Vélez y ahora se prepara para su próximo gran desafío: un show en el estadio de River Plate.
La gala también celebró la diversidad y riqueza de la música argentina, con artistas como Milo J, ganador del Gardel de Oro que, al subir al escenario dijo contundentemente: "No puedo creer este reconocimiento, la p...madre. Quiero llamar al escenario a toda familia, a todos los que formaron parte de este proceso. Fue un disco que más allá de lo que le generó a la gente me cambió la vida. Le agradezco a mi mamá Aldana por acompañarme, a mi pareja. Nunca tengo tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, quiero que sepan que me salvaron la vida. Y gracias a los fanáticos que estuvieron gritando toda la ceremonia. Es una locura, no tengo más palabras".
Además, en una nota más íntima antes de la premiación, el oriundo de Morón confesaba: "Creo que me salvó de no ser feliz, que es una de las peores cosas que te pueden pasar en vida. Y a eso me refiero con 'me salvó la vida'. Yo en esto encuentro tranquilidad, confort, breves momentos de felicidad como este, en este preciso momento. Creo que me salvó de no vivir eso".
Además de estos dos grandes artistas, los más premiados fueron Nathy Peluso, Cazzu y Babasónicos brillando en las principales categorías. Aquí la lista completa de los y las ganadoras:
Álbum del Año
Latinaje - Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
La Vida Era Más Corta - Milo J (GANADOR)
Cuerpos, vol.1 - Babasónicos
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
Canción del Año
"Advertencia" - Babasónicos
"Niño" - Milo J (GANADORA)
"Mejor que vos" - Lali & Miranda!
"Con Otra" - Cazzu
"Favorita" - Angela Torres
"El gordo" - Marilina Bertoldi
"Querida Yo" - Yami Safdie y Camilo
"Fresh" - Trueno
"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del Año
"In the City" - Charly García & Sting
"Niño" - Milo J (GANADORA)
"Mejor que vos" - Lali & Miranda!
"Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso
"A tres días de la tierra" - Eruca Sativa
Ingeniería de Grabación
La Vida Era Más Corta - Milo J (GANADORA)
Mirarse en otros ojos - La Ferni
Décimas - Maggie Cullen
Fuera de lugar - Liliana Herrero
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi (GANADOR)
El retorno - Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
Novela - Fito Páez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos - Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina Final - Ariel Prat (GANADOR)
Actos de gentileza - Florian
Mejor Álbum Artista de Folklore
Fuera de lugar - Liliana Herrero
Mirarse en otros ojos - La Ferni
Décimas - Maggie Cullen (GANADORA)
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo - Olivia Wald
Detalles - Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali (GANADOR)
No me olvides - Angela Torres
El Verdadero - Juan Ingaramo
Perfectas - Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna - Daniel Cardozo
Malportada - Nathy Peluso (GANADORA)
La Casa De La Cumbia vol.1 - The La Planta
Vol. 1 - El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
The Last of Us: Season 2 - Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)
La mujer de la fila - Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia - Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica - Ruben Rada
Querida Yo - Yami Safdie (GANADOR)
Vivir Así - Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer - Coti
Amor de mi herida - Camilú
Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy - Juan Falú
La Vida Era Más Corta - Milo J (GANADOR)
Sandro así - Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas - Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela - Eugenia Quevedo
Que sed - Luck Ra (GANADOR)
En Vivo Buenos Aires - La K'onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas - Little Boogie & Stereo
Bhavilonia - Bhavi
Culto III - Neo Pistea
Gauchos - Veeyam
EUB Deluxe - Trueno (GANADOR)
Versus - Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis - Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)
Tomás Sainz - Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1 - Leo Genovese - Mariano Otero
Nomads - Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos - Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
Compositores Argentinos - Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 - Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas - Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio - Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
Huaucke Habibi - Los arcanos del desierto
Latinaje - Cazzu (GANADOR)
Impulsa el Círculo - Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida - Abel Pintos (GANADOR)
Alquimia - Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1 - Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas - Turf (GANADOR)
El Regreso - Tan Bionica
Los lobos - Estelares
Ya No Estoy Aquí - Rayos Láser
Alter ego - Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal - Señor Flavio
La Respuesta - Leonchalon (GANADOR)
Raíces muy fuertes - Fidel Nadal
A Tempo - Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue - El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) - Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic - Trueno (GANADOR)
Signos 25 años Vivo - Los Nocheros
En vivo volumen I - Cindy Cats
Esencia En Vivo - Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Trinar (La flor) - Nadia Larcher
89 - Flor Paz (GANADOR)
Los días por venir - Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 - Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 - Dos Más Uno
Hasta que aclare - Eva y Nadia
Bipolar - Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos - Divididos (GANADOR)
Artificio - Indios
A tres días de la tierra - Eruca Sativa
El club de la pelea I - Airbag
Cuerpos, vol.1 - Babasónicos
El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario - El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! - Miranda! (GANADOR)
Vandalos - Bandalos Chinos
4EVER - K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo - La Delio Valdez (GANADOR)
Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! - Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
Todo el mundo está kaliente! - Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos - Magdalena Fleitas (GANADORA)
Luna con duendes - Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia - El Reino Infantil, La Granja de Zenón
Al Agua Pez - Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
Las cuatro estaciones - Noelia Sinkunas
Solo - Pipi Piazzolla (GANADOR)
La Magia - Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
Deseo - Mistol Team
Peces Raros - Spotify Sessions - Peces Raros (GANADOR)
X-Sex - Six Sex
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango - EMPA (GANADOR)
Tangomorphosis - Pablo Estigarribia
Tango - José Colángelo
Mejor Álbum Pop Alternativo
Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur
Hotcore - Taichu
En el Ciber - Benito Cerati
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
Tanya - Juana Rozas
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante - Carca (GANADOR)
Ceremonia - 1915
Instantáneo - Viva Elástico
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders
Mejor Canción de Pop
"Perfecto Final" - Conociendo Rusia & Nathy Peluso
"El día del amigo" - Ca7riel & Paco Amoroso
"El Ritmo" - Bandalos Chinos
"Favorita" - Angela Torres
"Me Gusta" - Miranda! & TINI
"Mejor que vos" - Lali & Miranda! (GANADORA)
Mejor Canción Pop Rock
"33" - Lali & Dillom
"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)
"Barry Lindo" - El Kuelgue
"Tus Cosas (Ft. Airbag)" - Tan Bionica
"Desastres Fabulosos" - Conociendo Rusia & Jorge Drexler