Lali Espósito y su fuerte mensaje en los premios Gardel 2026: ni un paso atrás

La noche del 27 de mayo 2026 será recordada como una de las más vibrantes en la historia de los Premios Carlos Gardel, y gran parte de esa magia tuvo nombre y apellido: Lali Espósito. En el imponente Teatro Coliseo, la ceremonia organizada por CAPIF reunió a los mejores exponentes de la música argentina, pero fue Lali quien dejó una huella imborrable con su talento, carisma y un mensaje que colmó los corazones de quienes la siguen.

La cantante y actriz subió al escenario en dos momentos centrales de la gala; la primera aparición ocurrió junto a Juliana Gattas de Miranda!, al recibir el premio a Mejor Canción Pop por Mejor que Vos. Este tema, que forma parte de su exitoso disco No vayas a atender cuando el demonio llama, se convirtió en un fenómeno musical con más de cincuenta millones de reproducciones en Spotify. La complicidad entre ambas artistas fue evidente, generando una ovación que hizo vibrar el teatro.

Lali en los Gardel 2026

El momento más emotivo llegó cuando Lali fue anunciada como ganadora en la categoría Mejor Álbum Artista Pop por su disco No vayas a atender cuando el demonio llama. Diego Leuco la presentó como "una de las cantantes y actrices más populares y más queridas de la Argentina", destacando su capacidad para evolucionar constantemente. Este álbum marcó un cambio en su carrera, con un sonido más rockero y letras profundas que reflejan un crecimiento profesional pero también humano que no dejó a nadie indiferente.

Conmovida, Lali compartió un mensaje que se convirtió en el alma de la noche: "A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias", dijo antes de recibir una ovación ensordecedora, reafirmando su conexión única con su fandom.

2025 y 2026 fueron años transformadores para Lali quien no se quedó atrás en el contexto que vive Argentina y que valientemente se enfrentó hasta con el mismísimo presidente Javier Milei para afrontar una catarata de hate en las redes sociales. Así se convirtió en la estrella pop que muchos soñaron en Argentina y conquistó escenarios como los de Vélez y ahora se prepara para su próximo gran desafío: un show en el estadio de River Plate.

La gala también celebró la diversidad y riqueza de la música argentina, con artistas como Milo J, ganador del Gardel de Oro que, al subir al escenario dijo contundentemente: "No puedo creer este reconocimiento, la p...madre. Quiero llamar al escenario a toda familia, a todos los que formaron parte de este proceso. Fue un disco que más allá de lo que le generó a la gente me cambió la vida. Le agradezco a mi mamá Aldana por acompañarme, a mi pareja. Nunca tengo tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, quiero que sepan que me salvaron la vida. Y gracias a los fanáticos que estuvieron gritando toda la ceremonia. Es una locura, no tengo más palabras".

Además, en una nota más íntima antes de la premiación, el oriundo de Morón confesaba: "Creo que me salvó de no ser feliz, que es una de las peores cosas que te pueden pasar en vida. Y a eso me refiero con 'me salvó la vida'. Yo en esto encuentro tranquilidad, confort, breves momentos de felicidad como este, en este preciso momento. Creo que me salvó de no vivir eso".

Además de estos dos grandes artistas, los más premiados fueron Nathy Peluso, Cazzu y Babasónicos brillando en las principales categorías. Aquí la lista completa de los y las ganadoras:

Milo J fue multipremiado

Álbum del Año

Latinaje - Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

La Vida Era Más Corta - Milo J (GANADOR)

Cuerpos, vol.1 - Babasónicos

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Canción del Año

"Advertencia" - Babasónicos

"Niño" - Milo J (GANADORA)

"Mejor que vos" - Lali & Miranda!

"Con Otra" - Cazzu

"Favorita" - Angela Torres

"El gordo" - Marilina Bertoldi

"Querida Yo" - Yami Safdie y Camilo

"Fresh" - Trueno

"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del Año

"In the City" - Charly García & Sting

"Niño" - Milo J (GANADORA)

"Mejor que vos" - Lali & Miranda!

"Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso

"A tres días de la tierra" - Eruca Sativa

Ingeniería de Grabación

La Vida Era Más Corta - Milo J (GANADORA)

Mirarse en otros ojos - La Ferni

Décimas - Maggie Cullen

Fuera de lugar - Liliana Herrero

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi (GANADOR)

El retorno - Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman

Continhuará - Fernando Ruiz Díaz

Novela - Fito Páez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos - Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final - Ariel Prat (GANADOR)

Actos de gentileza - Florian

Mejor Álbum Artista de Folklore

Fuera de lugar - Liliana Herrero

Mirarse en otros ojos - La Ferni

Décimas - Maggie Cullen (GANADORA)

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo - Olivia Wald

Detalles - Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali (GANADOR)

No me olvides - Angela Torres

El Verdadero - Juan Ingaramo

Perfectas - Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna - Daniel Cardozo

Malportada - Nathy Peluso (GANADORA)

La Casa De La Cumbia vol.1 - The La Planta

Vol. 1 - El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 - Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)

La mujer de la fila - Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia - Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica - Ruben Rada

Querida Yo - Yami Safdie (GANADOR)

Vivir Así - Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer - Coti

Amor de mi herida - Camilú

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy - Juan Falú

La Vida Era Más Corta - Milo J (GANADOR)

Sandro así - Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas - Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela - Eugenia Quevedo

Que sed - Luck Ra (GANADOR)

En Vivo Buenos Aires - La K'onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas - Little Boogie & Stereo

Bhavilonia - Bhavi

Culto III - Neo Pistea

Gauchos - Veeyam

EUB Deluxe - Trueno (GANADOR)

Versus - Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis - Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)

Tomás Sainz - Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 - Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads - Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos - Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos - Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 - Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas - Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio - Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

Huaucke Habibi - Los arcanos del desierto

Latinaje - Cazzu (GANADOR)

Impulsa el Círculo - Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida - Abel Pintos (GANADOR)

Alquimia - Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 - Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas - Turf (GANADOR)

El Regreso - Tan Bionica

Los lobos - Estelares

Ya No Estoy Aquí - Rayos Láser

Alter ego - Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal - Señor Flavio

La Respuesta - Leonchalon (GANADOR)

Raíces muy fuertes - Fidel Nadal

A Tempo - Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue - El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) - Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic - Trueno (GANADOR)

Signos 25 años Vivo - Los Nocheros

En vivo volumen I - Cindy Cats

Esencia En Vivo - Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Trinar (La flor) - Nadia Larcher

89 - Flor Paz (GANADOR)

Los días por venir - Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 - Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 - Dos Más Uno

Hasta que aclare - Eva y Nadia

Bipolar - Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos (GANADOR)

Artificio - Indios

A tres días de la tierra - Eruca Sativa

El club de la pelea I - Airbag

Cuerpos, vol.1 - Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario - El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! - Miranda! (GANADOR)

Vandalos - Bandalos Chinos

4EVER - K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo - La Delio Valdez (GANADOR)

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! - Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente! - Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos - Magdalena Fleitas (GANADORA)

Luna con duendes - Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia - El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez - Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

Las cuatro estaciones - Noelia Sinkunas

Solo - Pipi Piazzolla (GANADOR)

La Magia - Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo - Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions - Peces Raros (GANADOR)

X-Sex - Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango - EMPA (GANADOR)

Tangomorphosis - Pablo Estigarribia

Tango - José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur

Hotcore - Taichu

En el Ciber - Benito Cerati

Papota - Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

Tanya - Juana Rozas

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante - Carca (GANADOR)

Ceremonia - 1915

Instantáneo - Viva Elástico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders

Mejor Canción de Pop

"Perfecto Final" - Conociendo Rusia & Nathy Peluso

"El día del amigo" - Ca7riel & Paco Amoroso

"El Ritmo" - Bandalos Chinos

"Favorita" - Angela Torres

"Me Gusta" - Miranda! & TINI

"Mejor que vos" - Lali & Miranda! (GANADORA)

Mejor Canción Pop Rock

"33" - Lali & Dillom

"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

"Barry Lindo" - El Kuelgue

"Tus Cosas (Ft. Airbag)" - Tan Bionica

"Desastres Fabulosos" - Conociendo Rusia & Jorge Drexler