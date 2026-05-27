Premios Gardel: los jóvenes tomaron la posta y le dejaron un fuerte mensaje a Milei

Milo J atraviesa un presente inmejorable. Continuando su racha de hitos, el cantante y compositor nacido en Morón recibió el Gardel de Oro tras ganar el Premio Gardel a Álbum del Año por La Vida Era Más Corta.

Antes de recibir el galardón final, el músico subió al escenario junto a Trueno para recibir el premio a Mejor Canción Rap/Hip-Hop por GIL.

Milo J se llevó el Gardel de Oro

Lejos de dejar afuera de la gala la situación del país, los artistas se pusieron serios en sus discursos. "Agradecerle a Milito por invitarme a participar de su disco, justo en un tema que habla mucho de la realidad de la industria, de lo que pasa con los pibes que tienen un sueño muy marcado y, a veces, los caminos acá se vuelven un poco difíciles", comenzó Trueno.

El oriundo de La Boca también habló sobre la libertad de expresión y la justicia que debería existir en un gobierno que, según expresó, censura a quienes no piensan igual.

Más tarde, Milo J volvió a subir al escenario con un representante de Mex Urtizberea por Falklore, la tertulia musical y movimiento cultural creado entre ambos artistas: "Fueron dos encuentros inolvidables que se volvieron disco. Queremos agradecerles a los artistas del folklore que viven en este país y a todos los que vinieron a la casa. Para FA y para Milo fue un lujo reunir tanta música maravillosa, disfrutarla y compartirla", expresaron.

En los agradecimientos, el vocero de Urtizberea no dejó pasar por alto a los Premios Gardel y a Milo J "por habernos entreverado en esta aventura colectiva". Fue entonces cuando hizo una pausa y lanzó un mensaje con tinte político: "Qué importante lo colectivo en estos tiempos, indispensable".

Otros artistas que fueron premiados y utilizaron su minuto frente al micrófono para exponer la crisis artística por la "motosierra" de Javier Milei fueron Orquesta de Avellaneda, que estaba ternada en la categoría "Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental" junto a Tangomorphosis, de Pablo Estigarribia, y Tango, de José Colángelo.

Finalmente, la agrupación se alzó con el premio por EMPA Orquesta de Tango - EMPA. Desde el escenario, destacaron que "se reivindica la música popular argentina" y agradecieron el acompañamiento durante toda su historia, con una mención especial a la Municipalidad de Avellaneda.

"Cuando nos venden que lo individual garpa, tener una orquesta de tango es un hecho político, es una apuesta", señalaron desde el escenario del Teatro Coliseo. El cierre del mensaje también fue una proclama: " Viva la educación pública y el tango ", expresaron antes de retirarse con el Premio Gardel en sus manos.

Por último, Milo J subió nuevamente al escenario para recibir el Gardel de Oro y su discurso rápidamente se volvió viral. "No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...", dijo apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores. "Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas", expresó, dedicándole unas palabras especiales a su madre y mánager: "Se la bancó".

Los Premios Gardel se convirtieron en un acto político: las duras críticas de Milo J y otros artistas contra el gobierno

Sobre el final de su discurso, resumió el significado personal de la noche con una frase que terminó de sellar su consagración: "Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera".

La crisis artística, social y económica que atraviesa el país no quedó afuera de los Premios Gardel. En una noche atravesada por la emoción y los reconocimientos, varios músicos aprovecharon el escenario más importante de la industria para lanzar críticas contra el ajuste de Javier Milei y defender el valor de la cultura, la educación pública y el trabajo colectivo.