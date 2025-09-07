Kicillof le pidió a Milei "que tenga el coraje y la valentía" de "reunirse para trabajar" tras el triunfo de Fuerza Patria

La derrota de La Libertad Avanza fue realmente vergonzosa. Un peronismo unido que logró Fuerza Patria le pasó por arriba al partido de Javier Milei en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires: 14 puntos separan a unos de otros dejando claro que la opinión pública elige un gobierno nacional y popular para gobernar durante el próximo período legislativo.

El primero que salió a hablar fue Sebastián Pareja, principal armador político libertario que no dejó dudas de la derrota y hasta responsabilizó al "aparato peronista" que les impidió la victoria aunque la campaña sucia libertaria no cesó ni un momento. Con un aplastante 46.93% de votos peronistas frente al 33.85% de las voluntades libertarias ni siquiera hizo falta una segunda vuelta para definir el rumbo político de la provincia que gobierna Axel Kicillof.

Las fotos de la unidad peronista.

Pasadas las 22 horas, habló el gobernador después de abrazarse con Sergio Massa, ex ministro de Economía y responsable de que la fuerza peronista fuera unida a estas elecciones que movieron por completo el tablero político de todo el país.

"¡Ganamos, gracias por sumar fuerzas!", rezaba un mensaje de amor para la militancia peronista en el escenario donde expresó sus primeras palabras Axel ante un auditorio repleto de personas en el Hotel Grand Brizo, búnker del peronismo donde también asistieron representantes de Madres de Plaza de Mayo.

Las fotos de la unidad peronista

"Es para Axel la conducción", vitoreaba el pueblo bonaerense antes de que el gobernador hablara y todo el auditorio se sorprendió con un sentido mensaje de Cristina Fernández de Kirchner desde su casa donde cumple prisión domiciliaria: "Muy felices como también lo estoy yo, quiero mandarle un saludo al pueblo de la Provincia De Buenos Aires ya los que participaron en esta jornada histórica. Que decidieron ponerle un límite al presidente que no parece querer gobernar a todos. Sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura de la manera en la que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo . Ruego a Dios que le de la seriedad y la sabiduría para hacerlo porque es lo que esperamos todos. Quiero felicitar a los candidatos de Fuerza Patria, también a todos los intendentes, a Axel, a Sergio, a Juan y también a Máximo. Decirles que es un triunfo que nos llena de orgullo y también de responsabilidad".

El discurso de Axel

"Empiezo agradeciendo a los millones de bonaerenses que participaron de la elección,segundo a los militantes que vencieron los ataques y salieron a la cancha y a las calles a pelear esta elección, tercero a los candidatos y candidatas seccionales distritales de Fuerza Patria porque protagonizaron una elección histórica. A los intendentes del peronismo que defender a los municipios, a la provincia y a nuestra gente, muchas gracias", dijo Axel visiblemente emocionado.

"A los que permitieron escuchar con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria que es la que terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias Sergio, gracias a Cristina, injustamente condenada que tendría que estar en este escenario. A los dirigentes nacionales que nos acompañan, a los dirigentes sindicales y a los compañeros que van a ser candidatos en octubre y también a los que contra todos los pronósticos, pudieron hacer una elección históricamente más pacíficas y limpias de la historia de la provincia. Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes, sin ninguna denuncia", reconoció Kicillof. "Esto no es un búnker, esto es una fiesta popular", dijo el gobernador y agradeció con lágrimas en los ojos a su familia ya sus más íntimos.

"Me sale de adentro, qué hermoso, qué alegría estar en La Plata y justicia poética, al frente del Teatro Argentino que recuperamos como recuperamos la capital y como ganamos la octava sección electoral. Gracias compañeros y compañeras de la orgullosa capital de la provincia", dijo el gobernador mientras recibió un papelito con un dibujo de Isabela, una niña del público,

"Sé que estamos en una etapa y en una época donde nuestra gente y nuestro pueblo la está pasando mal pero la verdad es que permítanos disfrutar este momento y este intervalo de una alegría reparadora y necesaria. Venimos a festejar que con una boleta le venimos a poner un freno al gobierno de Milei", dijo de manera contundente Axel y continuó: "En esta etapa tan compleja y difícil, que hay un gobierno nacional tan extravagante y tan bizarro pero que al mismo tiempo la provincia de Buenos Aires se gobierno desde una concepción tan distinta a lo que pasa en la nación. Dijimos que nuestro gobierno iba a funcionar como un escudo para defender y proteger a nuestro pueblo. Habíamos ganado las PASO, las generales, el balotaje, no era una decisión, era un mandato cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo. Por eso, con el veredicto de las urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos, acá estamos ".

Kicillof junto a Magario y Katopodis



En la misma línea, agradeció a todo su equipo por "no plantarse, por no agacharse y por resistir". Además, reconoció: "Nos quitaron millones y millones de pesos, nos atacaron, nos insultaron mil veces pero nosotros nunca respondimos con agresión, con maltrato, nos dedicamos a trabajar a trabajar ya trabajar por la provincia", dijo y continuó: "Dijimos que veníamos a demostrar que hay otro camino posible y a construir una alternativa por eso digo que fue un triunfo de los bonaerenses para toro el país, un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Las urnas le dieron hoy al presidente un mensaje después de lo que ocurrió acá, no tenemos que exagerar porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos en la provincia. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente que nos e puede frenar la obra pública, que no se puede pegar a los jubilados, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia ni la cultura en Argentina. Los votos dejaron muy en claro que no se le puede quitar los recursos que le corresponden a las provincias argentinas porque son del pueblo y esto se reclamó en las urnas. Dijeron que no se puede gobernar con odio, con maltrato ni con insultos . Dijeron que el gobierno nacional tiene que intervenir y que no puede actuar con indiferencia ante los despidos y cierre de empresas, es una obligación, no es optativo. Las urnas dijeron que tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a nuestra Constitución", expresó el gobernador con contundencia.

Kicillof emitiendo su voto

"Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno. Ganamos pero ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo, que ganamos gobernando la provincia y los municipios a favor del pueblo y vamos a seguir gobernando a favor del pueblo. Vamos a seguir acompañan a los que resisten y a los que luchan (...) Llegamos hasta acá sin estafar a nadie", dijo y hablándole directamente al presidente de la Nación, expresó: "Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para los de las corporaciones, escuchá al pueblo, gobernará para el pueblo, eso te pidieron las urnas".

En la misma línea, advirtió fuertemente: "Desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de la población argentina. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo". "Queda confirmado que en Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo, gran jornada democrática y basta de pegarle al peronismo y acusarlo de que no es democrático y que no es pacífico. Demos gracias, paz y peronismo", expresó Axel Kicillof victorioso y tras esas últimas palabras empezó a sonar la Marcha Peronista en la versión más tradicional, la de Hugo del Carril.